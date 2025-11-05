“أديبك التقني 2025” أكبر منصة عالمية لابتكارات النفط والغاز والتحول الطاقي

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / أكد هيثم الجنيبي رئيس البرنامج التقني لمعرض ومؤتمر أديبك 2025 أن “أديبك” يمثل الحدث الأكبر عالمياً في قطاع النفط والغاز والتحول الطاقي مشيراً إلى أن دورة هذا العام تشهد مشاركة نوعية غير مسبوقة على مستوى الأبحاث العلمية والتقنيات الحديثة.

وقال الجنيبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات أديبك 2025 إن "أديبك التقني" استقطب أكثر من ألف شركة و370 عضواً ضمن فرق فنية قدموا أكثر من 6 آلاف ورقة بحثية تناولت مختلف مجالات صناعة النفط والغاز من ضمنها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتقنيات خفض الانبعاثات بما يعكس التوجه العالمي نحو تطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة القطاع ومواكبته للتحولات المتسارعة في مجال الطاقة.

وأضاف أن نسخة هذا العام شهدت تقديم ملخصات وأوراق علمية من أكثر من 1,100 شركة من 93 دولة متجاوزة حجم المشاركة المسجّل في عام 2024، مما يعزز مكانة أديبك كمنصة عالمية شاملة لمنظومة الطاقة.

وأشار إلى أن المشاركات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية ارتفعت بنسبة 26% لتشكل نحو 20% من إجمالي المشاركات (1,294 طلباً) في مؤشر واضح على الدور التحويلي للتقنيات الحديثة في مشهد الطاقة العالمي.

وأوضح أن المؤتمر ركز هذا العام على تحويل الابتكار إلى أثر ملموس حيث برزت ثلاثة محاور رئيسية ضمن أبرز المواضيع المطروحة هي: التميّز التشغيلي بنسبة (16%) وخدمات حفر وتجهيز الآبار (14%)، والحياد الكربوني والاستدامة (12%).

كما تصدرت خمسة مواضيع فرعية قائمة المشاركات في هذا المجال شملت مستقبل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي (13%) والتحول الرقمي في قطاع التكرير والتصنيع المتقدم (10%) وإنترنت الأشياء (10%) والتوائم الرقمية (10%) وتعزيز الإنتاجية (9%).

ولفت الجنيبي إلى أن المشاركات القادمة من قارة أفريقيا سجلت ارتفاعاً لافتاً بنسبة تقارب 300% مقارنة بعام 2024، فيما حافظت منطقتا الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ على تصدّرهما من حيث عدد الأوراق البحثية والملخصات المقدمة، بنسبة 48% و25% من الإجمالي على التوالي.

وسجل مؤتمر “أديبك التقني” الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول رقماً قياسياً جديداً في عدد المشاركات بلغ 6,286 ورقة بحثية، بينما بلغ عدد أوراق “مؤتمر تقنيات التكرير والمعالجة” 782 ورقة، بزيادة بلغت 5% و19.2% على التوالي مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي الزيادة في المشاركات إلى 7% لكلا المؤتمرين معاً.