برعاية لطيفة بنت محمد.. انطلاق "أسبوع دبي للتصميم" بمشاركة أكثر من 1000 مبدع من 50 دولة

دبي في 5 نوفمبر / وام / انطلقت اليوم رسميا فعاليات النسخة الحادية عشرة من "أسبوع دبي للتصميم"، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة).

ويشهد الحدث، المدعوم من "دبي للثقافة" وبالشراكة الإستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، مشاركة أكثر من 1000 مصمم ومهندس معماري ومبدع من أكثر من 50 دولة.

وتُقام الفعاليات في أرجاء حي دبي للتصميم، لتقدم برنامجاً غنياً ومتعدد التخصصات يغطي العمارة والتصميم الداخلي والمنتجات، بما يعزز مكانة دبي كمنصة عالمية للحوار الإبداعي ونقطة التقاء للمواهب العالمية.

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم لحي دبي للتصميم، أن الحي يزخر هذا الأسبوع بطاقات مبتكرة تعكس زخم قطاع التصميم في دبي.

وأشارت إلى أن هذه الشراكة تواكب "إستراتيجية قطاع التصميم 2033"، وتشهد هذا العام الإعلان عن الفائز بالنسخة الأولى من "جوائز حي دبي للتصميم"، وإطلاق "الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية" بالتعاون مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (فرع الخليج).

وأوضحت ناتاشا كاريلا، مديرة أسبوع دبي للتصميم، أن نسخة هذا العام تركز على دعم المشاريع ذات الجذور الثقافية وتعزيز التبادل العالمي، لإعادة تأكيد دور التصميم كلغة مشتركة لمستقبل أكثر ترابطاً.

ويعود معرض "داون تاون ديزاين" (من 5 إلى 9 نوفمبر) كحدث رئيسي، مستضيفا في "ذا فوروم" نخبة من رموز التصميم العالمي، بينهم توم ديكسون، ومارسيل واندرز، ولي بروم، وديفيد هيكس، إلى جانب أسماء إقليمية بارزة.

وضمن الفعاليات البارزة، فاز مشروع "حكايات الحواف البحرية" (منصة مرجل - البحرين) بمبادرة "أبواب"، كما فاز المصمم المقيم في دبي اويريمي وانزيكين بالنسخة الأولى من "جوائز حي دبي للتصميم"، حاصلاً على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم وفرص إرشاد مهني.

ويشمل الأسبوع أيضا "سوق أسبوع دبي للتصميم" يومي 8 و 9 نوفمبر، والذي يضم أكثر من 90 علامة محلية وإقليمية، بالإضافة إلى ورش عمل متقدمة في "مساحة المبدعين".