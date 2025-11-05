غرفة تجارة دبي تدعم توسع شركة "بيمار" لتجهيزات الطاقة الشمسية في جورجيا وأرمينيا

دبي في 5 نوفمبر/ وام / دعمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة "بيمار" الإيطالية المتخصصة بصناعة تجهيزات الطاقة الشمسية والتي تتخذ من دبي مقراً اقليمياً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى أسواق جورجيا وأرمينيا.

ومن خلال المشاركة في فعاليات البعثة التجارية التي نظمتها الغرفة مؤخراً إلى كل من جورجيا وأرمينيا، نجحت شركة "بيمار" من خلال الاجتماعات الثنائية التي نسقتها الغرفة، في إبرام اتفاقية لتزويد حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية لمشروع تجاري في العاصمة الجورجية تبليسي حيث تم شحن أول شحنة ضمن الاتفاقية خلال الأيام الماضية، كما أبرمت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة أرمينية تعمل في قطاع الطاقة الشمسية.

وشكلت فعاليات بعثة غرفة تجارة دبي منصة للشركة للقاء شركاء محليين في جورجيا وأرمينيا لبحث آفاق التعاون وفرص الشراكات، وذلك من خلال اجتماعات الأعمال الثنائية التي نظمتها الغرفة لشركات دبي المشاركة في البعثة مع نظيراتها من الشركات الجورجية والأرمينية.

وقامت الغرفة بتقديم دعم متكامل لتتوج هذه الجهود بإبرام الاتفاقيات بين "بيمار" ونظيراتها في جورجيا وأرمينيا.

وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: إننا نحرص على دعم استدامة نمو القطاع الخاص المحلي من خلال تمكين الشركات العاملة في دبي من التوسع في الأسواق الخارجية الواعدة، عبر بناء شراكات استراتيجية تعزز فرص نمو الأعمال على المدى الطويل، ونلتزم بتعزيز حضور مجتمع الأعمال في دبي دولياً بما يسهم في تنمية التجارة الخارجية للإمارة وفتح آفاق جديدة أمام مختلف القطاعات.

من جانبه قال ديمتري بيرزكين، مدير فرع شركة "بيمار" الإيطالية في دبي والذي كان ضمن أعضاء وفد الغرفة الزائر إلى جورجيا وأرمينيا، إن دبي تشكل لنا مركزاً استراتيجياً لتوزيع منتجاتنا إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ودول رابطة الدول المستقلة، وأتاحت لنا بعثة غرفة تجارة دبي إلى جورجيا وأرمينيا فرصة حيوية للتواصل مع عملاء وشركاء محتملين، مما مهد الطريق لدخولنا إلى هذه الأسواق الواعدة.

وأضاف أنه تم إجراء خلال فعاليات البعثة لقاءات مع شركات محلية ليس فقط لاستكشاف فرص الأعمال، بل أيضاً لمناقشة مواضيع محورية مثل الخدمات اللوجستية، والأطر القانونية، والإجراءات الضريبية وهي جميعها عوامل أساسية لضمان دخول ناجح إلى السوق.