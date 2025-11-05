أكاديمية أبوظبي البحرية تستعرض برامجها التدريبية المتقدمة خلال مشاركتها في “أديبك 2025"

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / شاركت أكاديمية أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2025”، واستعرضت أحدث برامجها التدريبية والتعليمية المتخصصة في مجالات الملاحة والهندسة البحرية وإدارة العمليات الملاحية.

وتهدف الأكاديمية من خلال مشاركتها إلى تعزيز الوعي بأهمية تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل كوادر بحرية قادرة على مواكبة متطلبات قطاع النقل والخدمات البحرية العالمي، بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد البحري في دولة الإمارات والمنطقة.

وأكد الدكتور ياسر الواحدي، رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية، أن مشاركة الأكاديمية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2025” جاءت لتعكس حرص الأكاديمية على دعم تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل في قطاعات الموانئ واللوجستيات والقطاع البحري، مشيراً إلى أن الأكاديمية تأسست تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، لتكون الذراع المعرفية والبحثية والابتكارية في تطوير الشباب والشابات لخدمة قطاع الموانئ واللوجستيات والقطاع البحري بشكل عام.

وأوضح أن حضور الأكاديمية في أديبك يعكس تقديرها لأهمية قطاع الطاقة، خاصة في ظل التطورات الحديثة المتعلقة بتقنيات الذكاء الصناعي، التي تُعد مستهلكاً عالياً للطاقة وتتطلب حلولاً مستدامة وبتكلفة منخفضة، حيث يمكن تطبيقها في مجالات الموانئ واللوجستيات والخدمات البحرية.

وأشار إلى أن الأكاديمية تقوم بإجراء أبحاث متقدمة في مجال تطبيقات الذكاء الصناعي، لافتاً إلى أن مشاركتها في المعرض أتاحت الاطلاع على أحدث الحلول لتأمين الطاقة المستدامة اللازمة لدعم التقنيات المستقبلية التي ستُستخدم في قطاعات مجموعة موانئ أبوظبي المختلفة.

وأكد الدكتور الواحدي أن الأكاديمية ستستقبل الزوار من أولياء الأمور والمهتمين في جناحها خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر، لاستعراض برامجها التعليمية والتدريبية، والتسجيل في الأكاديمية، بهدف تجهيز كوادر وطنية مخلصة للوطن، قادرة على الإسهام بفاعلية في تطوير القطاع البحري والموانئ والخدمات اللوجستية في الدولة.