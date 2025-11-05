غداً.. انطلاق "مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة وأعصاب الأذن 2025"

دبي في 5 أكتوبر/ وام / تنطلق غداً في دبي أعمال الدورة الـ 13 من "مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن 2025"ا، بمشاركة أكثر من 65 متحدثاً من نخبة الخبراء في المجال و50 علامة تجارية رائدة على مستوى العالم، إلى جانب مشاركين من أكثر من 26 دولة.

ويعد الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، واحداً من أبرز المؤتمرات الطبية المتخصصة في طب الأذن وأعصاب الأذن وعلوم السمع والتوازن في المنطقة.

ويستقطب المؤتمر هذا العام أكثر من 700 متخصص من مختلف أنحاء العالم، ويقدم 24 ساعة علمية معتمدة في برامج التعليم الطبي المستمر CME وذلك خلال 24 جلسة علمية متخصصة تتناول أحدث التطورات والأبحاث في المجال.

وشهد هذا الحدث تطوراً لافتاً على مدى سنواته الماضية، حيث أصبح منصة عالمية رائدة تعزز تبادل المعرفة، وتحفز الابتكار، وتعمق التعاون بين أبرز الخبراء في مجالات أمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن وجراحات الجمجمة.

ويستعرض المؤتمر أحدث التقنيات المتقدمة، والأساليب العلاجية المبتكرة، والبحوث الرائدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل رعاية الأذن وجراحات الجمجمة على الصعيد العالمي، معرباً عن الفخر بدعم مسيرة التعليم الطبي المستمر، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي مرموق للمؤتمرات الطبية المتخصصة.

وتتضمن دورة عام 2025 من المؤتمر مسارين علميين رئيسيين هما، مؤتمر دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن، ومؤتمر السمع والتوازن وإعادة التأهيل، حيث يقدم كل منهما برنامجاً علمياً متكاملاً يمتد على مدى ثلاثة أيام، ويهدف إلى إثراء المعرفة، وتبادل الخبرات، وتعزيز الحوار البنّاء بين نخبة المتخصصين في هذا المجال.

ويتناول البرنامج العلمي للمؤتمر مجموعة واسعة من المحاور الرئيسية، من أبرزها الورم الكوليسترولي واستئصال عظم الخشاء واضطرابات العصب الوجهي، وترقيع طبلة الأذن ورأب عظيمات السمع، وجراحة عظمة الركاب، والزرعات السمعية، وفقدان السمع، وطنين الأذن، وعلاج الدوار، وزراعة القوقعة، واضطرابات وظيفة نفير أوستاشن وآخر التطورات في طب السمع والتوازن، ووسائل التشخيص المتقدمة، والعلاجات التأهيلية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لتحسين نتائج المرضى وضمان جودة حياتهم.

كما تضم فعاليات هذا الحدث، الذي تنظمه سنوياً "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، عقد ورشة بعنوان "التطبيق العملي في التشريح" خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر في جامعة الشارقة.