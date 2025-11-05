"هيبا" تنظم النسخة الرابعة من "منتدى دبي للصورة" يومي 13 و14 نوفمبر

دبي في 5 نوفمبر /وام/ أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي "هيبا"، عن تنظيم النسخة الرابعة من "منتدى دبي للصورة" بجدول يشمل 6 فعاليات متنوّعة تُعقد بتاريخ 13 و14 نوفمبر الجاري، وتقدمها مجموعة من الشخصيات البارزة في المجال الفوتوغرافي من الإمارات والكويت ومصر وفلسطين وإثيوبيا والولايات المتحدة.

وتأتي النسخة الرابعة من المنتدى عقب الحفل الختامي للجائزة الذي سيقام في متحف دبي للمستقبل يوم 11 نوفمبر الجاري، وسيتم خلاله تكريم الفائزين بدورتها الرابعة عشرة التي عقدت تحت عنوان "القوة"، والذي سيشهد حضوراً دولياً كبيراً من أنحاء العالم المختلفة؛ إذ أشارت معدلات التسجيل المُسبق في المنتدى إقبالاً كبيراً فور الإعلان عنها على منصات الجائزة وموقعها الرسمي.

وأعرب سعادة علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة عن سعادته باهتمام الجمهور بحضور فعاليات النسخة الرابعة للمنتدى، وهو ما يؤكد الأثر الفعّال الذي أحدثته النسخ السابقة منه من خلال 14 فعالية مختلفة طرحت قضايا بالغة الأهمية للمصورين وناقشت أفكارهم وطموحاتهم وتصوّراتهم المستقبلية.

وأكد حرص "هيبا" على التفاعل الإيجابي مع مجتمعات المصورين المحلية والدولية وتقديم الأوعية المعرفية والمهارية المنسجمة مع مستجدات صناعة التصوير على مستوى العالم، معربا عن ثقته بأن النسخة الرابعة من الحدث ستوفر للمصورين تجربة مُفعمة بالفائدة والمتعة والتجديد.

ويتضمن اليوم الأول من المنتدى جولة تصوير عملية في مناطق دبي القديمة بعنوان "عبر أزقة الزمن"، تقودها المصورة الإماراتية علا اللوز، وتبدأ في التاسعة صباحاً، وجلسة حوارية بعنوان "التصوير في عصر الذكاء الاصطناعي"، في الثاثلة عصرا ويديرها المصور الإماراتي حسين الموسوي، رئيس تحرير مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، وتشارك فيها المصورة الإثيوبية "عايدة مولونه"، والفنان البصري الفلسطيني "يحي قدورة"، والمصورة الأمريكية "كارين أيجنر"، إلى جانب محاضرة "السرد القصصي رغم التحديات" للمصور الأمريكي "ريك سمولان" الفائز بالجائزة التقديرية لهذه الدورة وتعقد في الساعة 6 مساءً.

ويبدأ اليوم الثاني من المنتدى فعالياته في السابعة صباحا بجولة تصوير في متحف المستقبل بعنوان "سيمفونية الخطوط: التصوير المعماري" يقودها المصور المصري وائل أنسي، فضلا عن ورشة عمل بعنوان "التعديل الذكي باستخدام لايت روم" في الساعة 3 عصراً ويُقدّمها المصور الكويتي ماجد سلطان الزعابي، ومحاضرة بعنوان "فن المحتوى المؤثّر" في السادسة مساء، يُقدّمها المصور الأمريكي الفائز بجائزة صناع المحتوى لهذه الدورة "مارك سميث".

وتقام المحاضرات والورش التي يتضمنها المنتدى في يوميه الأول والثاني في فندق شيراتون جراند – شارع الشيخ زايد بدبي.