"بطولة أبوظبي للجولف" تنطلق غدا.. وماركو بنج يسعى لانتزاع صدارة "السباق إلى دبي" من ماكلروي

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي "اتش اس بي سي" للجولف عن مشاركة الانجليزي ماركو بنج في منافسات النسخة الـ20 من البطولة التي تنطلق غدا على ملاعب ياس لينكس، وتضم قائمة بأفضل 70 لاعبا في ترتيب السباق إلى دبي.

ويسعى ماركو بنج إلى مواصلة موسمه المميز الذي شهد تحقيق 3 انتصارات في جولة دي بي ورلد، كأكثر اللاعبين تحقيقا لهذ الانجاز هذا العام.

ويتنافس بنج مع بطل الماسترز روري ماكلروي على لقب السباق إلى دبي، مع انطلاق أولى بطولات الأدوار الختامية لجولة دي بي ورلد.

وقدم اللاعب الإنجليزي موسما استثنائيا شكل نقطة تحول في مسيرته الاحترافية، إذ يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب السباق إلى دبي خلف روري ماكلروي.

وحقق بنج ألقابه الثلاثة هذا الموسم في بطولة هاينان كلاسيك في أبريل، وبطولة الدنمارك للجولف في أغسطس، وبطولة أوبن دي إسبانيا المقدمة من مدريد الشهر الماضي، حيث تغلب على مواطنه دان براون في جولة فاصلة، ليضمن مشاركته في بطولتي الماسترز 2026 وأوبن البريطانية الـ154.

ويسعى بنج لتتويج موسمه بالفوز على ماكلروي وانتزاع أول لقب له في السباق إلى دبي.