جمعية الإمارات لرعاية وبرّ الوالدين تحصل على عضوية "شبكة البحوث العالمية"

دبي في 5 نوفمبر/ وام / حصلت جمعية الإمارات لرعاية وبرّ الوالدين على عضوية شبكة البحوث العالمية "Research Network Membership" التي تتيح لها الاطلاع المستمر على أحدث الدراسات والسياسات المتعلقة برعاية كبار المواطنين وتعزيز جودة حياتهم.

وكانت جمعية الإمارات لرعاية وبرّ الوالدين - فرع دبي - شاركت مؤخرا في مؤتمر «الشيخوخة والتغير الاجتماعي والتضامن بين الأجيال» في نسخته الـ15 الذي استضافته جامعة لينشوبينغ في مملكة السويد كأول جهة عربية تشارك في هذا الحدث الأكاديمي العالمي المتخصص في قضايا الشيخوخة والتغير الاجتماعي.

ويعد المؤتمر إحدى أبرز الفعاليات العلمية العالمية، التي تنظمها شبكة Aging & Social Change Research Network، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث الدراسات والتجارب في مجالات الشيخوخة والتغير الاجتماعي على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وقدمت سعادة نسرين علي بن درويش عضو مجلس الإدارة ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين – فرع دبي ورقة عمل علمية بعنوان : الشيخوخة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدعم بين الأجيال والسياسة الحكومية والقيم الثقافية والأدوار المؤسسية " "Ageing in the United Arab Emirates: Intergenerational Support, Government Policy, Cultural Values, and Institutional Roles" استعرضت فيها تجربة الإمارات الرائدة في تمكين كبار المواطنين وتعزيز دورهم في المجتمع من خلال السياسات الحكومية المتقدمة والقيم الثقافية الراسخة والدعم المؤسسي الفاعل.

وجاءت المشاركة ضمن جلسة علمية جمعت نخبة من الأكاديميين والباحثين من كندا واليونان والسويد وغيرها من الدول وناقشت موضوعات متعددة حول الشيخوخة والتغير الاجتماعي مما أسهم في إبراز جهود الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية وتعزيز حضورها في المحافل البحثية الدولية.

وأكدت الجمعية أن مشاركتها في المؤتمر أسهمت في تعزيز حضور الإمارات في المحافل البحثية الدولية وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون الأكاديمي مع الجامعات ومراكز البحث العالمية.