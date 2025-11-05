في ثاني حلقات "شاعر المليون" .. تأهل المطيري والشمري بقرار اللجنة و4 شعراء بانتظار تصويت الجمهور

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / أعلنت لجنة تحكيم برنامج "شاعر المليون" المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد عن تأهل الشاعرين محمد المطيري من دولة الكويت بنتيجة 48 درجة وعلوان الشمري من العراق بنتيجة 47 درجة إلى المرحلة التالية، وذلك في ختام الحلقة المباشرة الثانية للموسم الثاني عشر.

فيما ينتظر الشعراء: عبد الرحمن القوس (السعودية)، وحمود المخيني (سلطنة عمان)، وخالد التميمي (السعودية)، وعبد العزيز الشراري (السعودية) نتائج تصويت الجمهور عبر تطبيق البرنامج هذا الأسبوع، ليتأهل أحدهم ويكتمل عقد المتأهلين عن الحلقة.

وكانت الحلقة، التي بُثت مساء أمس "الثلاثاء" من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، قد استُهلت بإعلان تأهل الشاعر صاهود زيد رضيان من دولة الكويت عن الحلقة السابقة، وذلك بعد حصوله على 76 درجة بمجموع درجات اللجنة وتصويت الجمهور.

ويأتي البرنامج، الذي قدمه الإعلاميان فيصل الجاسم وسلامة المهيري، من إنتاج هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد"، كجزء من إستراتيجيتها لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر.

شهد الأمسية سعادة عبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في الهيئة، وسعادة محمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، إلى جانب عضوي اللجنة الاستشارية للبرنامج تركي المريخي وبدر صفوق، وجمع من الإعلاميين ومحبي الشعر النبطي.

وتخللت الحلقة فقرة تراثية تضمنت أشعاراً من فن التغرودة والونة من روائع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أداها الفنانان سالم بن كدح الراشدي ومحمد بن عزيز الشحي.