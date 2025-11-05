"أديبك 2025" يسجل رقما قياسيا بتجاوز 70 ألف زائر في يوم واحد

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / شهد اليوم الثاني من الدورة الحادية والأربعين لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025" إقبالا غير مسبوق، حيث تجاوز عدد الزوار حاجز الـ 70 ألفا، محققا بذلك رقماً قياسياً في تاريخ الحدث من حيث الحضور اليومي في مركز أدنيك أبوظبي.

ويُقام "أديبك 2025"، الذي يستمر حتى السادس من نوفمبر تحت شعار "طاقة ذكية لتقدم متسارع"، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

ويعكس هذا الإنجاز الجهود العالمية التي تبذلها مجموعة أدنيك بالتعاون مع مجموعة أدنوك (الجهة المضيفة) وشركة "دي إم جي إيفنتس"، لتقديم تجربة استثنائية وفق أعلى المعايير الدولية.

ويبرز الحضور الكثيف الاهتمام المتزايد بقطاع الطاقة العالمي، إذ يجتمع في أبوظبي نُخبّة من صنَّاع السياسات وقادة الصناعة والمستثمرين لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية، ويستقطب الحدث مشاركين من أكثر من 172 دولة، ويضم أكثر من 2,250 شركة عارضة، من بينها 54 شركة نفط وطنية ودولية، وبمشاركة أكثر من 1,800 متحدث.

وعلى مدار أيامه الأولى، سلط "أديبك 2025" الضوء على أبرز التوجهات التي تُشكّل مستقبل الطاقة، بما في ذلك دور الذكاء الاصطناعي، وتطور السياسات الدولية، والاستثمارات الرأسمالية.

وتواصل فرق العمليات والأمن وإدارة الحركة في مجموعة أدنيك ضمان تجربة آمنة وسلسة، مستفيدة من البنية التحتية التقنية المتطورة للمركز، الذي يُعد أكبر منشأة للفعاليات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، وسجل أكثر من 20 ألف اتصال بشبكة الواي فاي في اليوم الثاني.

وبهذا الحضور القياسي، يرسّخ "أديبك 2025" مكانته كمنصة عالمية رائدة، ويعزز دور أبوظبي في قيادة الحوار الدولي حول التحول في هذا القطاع الحيوي.