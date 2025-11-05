ارتفاع صافي أرباح برجيل القابضة في الربع الثالث بنسبة 27.5%

الشارقة في 5 نوفمبر/ وام / حققت مجموعة برجيل القابضة "بي إل سي" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 175 مليون درهم أرباحا صافية في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 27.5%، فيما ارتفع صافي الهامش إلى 12.3% مقارنةً بما نسبته 10.4% في نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت المجموعة اليوم عن نتائجها المالية عن فترتي الأشهر الثلاثة والأشهر التسعة المنتهيتين في 30 سبتمبر 2025.

وسجلت المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين نموًا ملحوظًا في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة بلغت 17.1% لتصل إلى 320 مليون درهم ، مع ارتفاع هامش هذه الأرباح إلى 22.5% مقارنةً بما نسبته 20.7% في الفترة ذاتها من عام 2024.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 15.3% لتصل إلى 807 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع ارتفاع هامش هذه الأرباح ليصل إلى 19.7% مقارنة بما نسبته 18.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

أما على مستوى التسعة أشهر الأولى من عام 2025، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 18.2% ليصل إلى 362 مليون درهم، مع تحسن صافي الهامش ليصل إلى 8.8%، في دلالة واضحة على استمرار نمو الأرباح بوتيرة قوية.

وسجل قطاع المستشفيات، الذي يمثل 88% من إجمالي إيرادات المجموعة، نموًا بنسبة 4.6% لتصل إيراداته إلى 1,247 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025، فيما حقق زيادة بنسبة 8.3% لتصل إيراداته إلى 3,618 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بفضل الزيادة الملحوظة في أعداد المرضى المترددين على المستشفيات وتنوع الحالات المستفيدة من الخدمات المقدمة.

وجاء في المقدمة مدينة برجيل الطبية، ومستشفى برجيل التخصصي في الشارقة، ومستشفيات ميديور في أبوظبي ودبي، مما يعكس كفاءة التشغيل واستمرار الطلب على خدمات الرعاية المعقدة.

وحققت مدينة برجيل الطبية، المركز الإقليمي للمجموعة في تقديم الرعاية المعقدة والخدمات التخصصية الثلاثية، نموًا في الإيرادات بنسبة 10.9% لتصل إلى 975 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع ارتفاع إيرادات الربع الثالث بنسبة 7.1%.