لطيفة بنت محمد تفتتح أسبوع دبي للتصميم 2025

دبي في 5 نوفمبر / وام / افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، فعاليات الدورة الحادية عشرة لأسبوع دبي للتصميم، المنصة الرائدة في مجال التصميم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والمُقام بشراكة إستراتيجية مع حي دبي للتصميم (d3) التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومشاركة ما يزيد على 1000 مصمم ومهندس معماري ومبدع من أكثر من 50 دولة، ما يرسّخ مكانة دبي ملتقىً عالمياً للإبداع والابتكار.

ويقدِّم أسبوع دبي للتصميم 2025 برنامجاً غنياً متعدد التخصصات يتضمّن أعمالاً تركيبية وتكليفات فنية جديدة ومعارض وندوات وفعاليات مباشرة، ويغطي مجالاتٍ مختلفةً تشمل العمارة والتصميم الداخلي وتصميم الأثاث وتصميم المنتجات والتصميم الجرافيكي والتجارب الإبداعية، موفراً بذلك مساحة للحوار والتجريب والتطوير من خلال أكثر من 30 عملاً تركيبياً، و50 ورشة عمل ودوره تدريبية، وسوق يضم أكثر من 90 حِرفيّاً ورائد أعمال، ما يوفر للمبدعين في مختلف المجالات منصةً حيوية يعرضون من خلالها أعمالهم أمام الجمهور العالمي.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن أسبوع دبي للتصميم نجح في تعزيز مكانته منصةً حيوية نابضة بالأفكار والرؤى الإبداعية المُلهِمة الداعمة لقطاع التصميم، لافتةً إلى "أهمية الفنون والتصاميم كأدوات تسهم في تقديم الحلول المبتكرة، وتقريب المسافات بين المجتمعات والثقافات، وتعيد تشكيل علاقتنا بالعالم من حولنا".

وقالت سموّها: يترجم أسبوع دبي للتصميم في كل دوراته بصورة عملية إيماننا بأهمية دور التصميم في إحداث التغيير والتأثير الإيجابي، ويبرز كيفية تحوّل الرؤى إلى تجارب واقعية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، ويجسّد روح دبي، مدينة الإبداع، حاضنة المواهب، وملتقى الثقافات، كذلك يعكس الحدث يقين دبي بأن التعاون بين العقول والثقافات هو الطريق إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً؛ ومن خلال هذه المبادرات، نؤكد التزامنا بتمكين مجتمعنا الإبداعي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتصميم والابتكار.

رافق سموّها خلال افتتاح أسبوع دبي للتصميم كلٌ من: معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وسعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وخديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة "تيكوم- حي دبي للتصميم".

وتتضمّن قائمة أسبوع دبي للتصميم، فعاليات وأنشطة منوّعة تقدّم تجارب فريدة من نوعها للزوّار حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري، وتسهم في إثراء معرفتهم وخبراتهم بدور التصميم في تشكيل المستقبل، أبرزها المعارض والتركيبات الفنية المبتكرة، حيث يقدِّم معرض "داون تاون ديزاين"، الحدث الرئيسي لأسبوع دبي للتصميم والمعرض الرائد في المنطقة للتصميم المعاصر والعالي الجودة، أحدث المجموعات والمنتجات المبتكرة وحلول التصميم، إلى جانب برنامج متكامل من مفاهيم التصميم المعاصرة، والأعمال المتميزة من مختلف أنحاء المنطقة، والنقاشات والجلسات الحوارية.

ويُعدُّ سوق أسبوع دبي للتصميم منصةً حيويةً للشركات المحلية والمصممين المستقلين من دولة الإمارات والمنطقة لعرض منتجاتهم الفريدة المصنوعة يدوياً، ويضم السوق أكثر من 90 علامة تجارية، تتيح للزوار اكتشاف تشكيلة واسعة من المجوهرات والأزياء، ومستلزمات الحياة المعاصرة المبتكرة والمستدامة، كما يقدم الحدث هذا العام تجربةً متكاملة تجمع بين التصميم وتجارب الطهي، وأنشطة الأطفال، والعروض الموسيقية الحية، ليصبح مساحة مجتمعية نابضة بالحياة تحتفي بالإبداع والحرفية، وتفتح المجال للتواصل والتفاعل بين الجمهور.