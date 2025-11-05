برعاية هند بنت مكتوم..نسائية دبي تنظم ملتقى قيم الثالث تحت شعار "سفراء القيم في العالم الرقمي"

دبي في 5 نوفمبر/ وام / برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".. سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم نظمت جمعية النهضة بدبي ملتقى قيم الثالث تحت شعار "سفراء القيم في العالم الرقمي ".

ويأتي الملتقى انطلاقا من دور الجمعية في تمكين الأسرة وتزامناً مع عام المجتمع وتماشيا من أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة مجتمع دبي للعشر سنوات القادمة "الأسرة أساس الوطن" والمبدأ الثامن من المبادئ العشرة لمبادئ الخمسين وهوالحفاظ على القيم الإماراتية والثقافة والهوية الوطنية ودور الجمعية في نشر التوعية المجتمعية والوطنية المتأصلة بما يواكب المستجدات.

بدأ الملتقى بعد الافتتاح الرسمي بالكلمة الترحيبية ثم تكريم المشاركين أعقبه جلسات الملتقى والتي امتدت إلى ثلاث جلسات متتالية.

وجاء المحور الأول بعنوان "إبراز دور الأسرة في الحفاظ على القيم" وقدمه كلا من سيف الذهب صانع محتوى وإبراهيم العوضي صانع محتوى.

أما المحور الثاني بعنوان "الذكاء الاصطناعي بين الأخلاقيات والتقنيات" وأثره في إدارة المحتوى الرقمي قدمه هلال لوتاه عضو مجلس دبي للشباب ومؤسس شركة luna data. فيما جاء المحور الثالث بعنوان "مقترحات لحلول عملية لتحقيق التوازن بين الانفتاح على العالم والحفاظ على الهوية الوطنية" وقدمته مريم الكاس مستشار أسري وتربوي.

وقالت الدكتورة عائشة المغربي مديرة إدارة الفعاليات الدينية والثقافية بجمعية النهضة النسائية إن ملتقى قيم الثالث خرج بمجموعة من التوصيات أولها إطلاق برامج تثقيفية مستدامة ومنصات وطنية مخصصة للنشء واليافعين لتعزيز فهمهم للهوية الوطنية ثانيا بناء قدرات الآباء والأمهات وتوفير الأدوات التي تساعدهم على توجيه الأبناء وكسب ثقتهم في ظل التأثيرات الرقمية المتزايدة من خلال ورش تدريبية حول التربية الرقمية والوقاية من مخاطر المحتوى غير المناسب وثالثا تنسيق الجهود بين المؤسسات التعليمية والإعلامية والاجتماعية لتوحيد الرسائل التي تعزز الهوية الوطنية والقيم.

ورابعا وضع ضوابط ومعايير واضحة للمحتوى الرقمي تحافظ على القيم المحلية وتحدّ من التأثيرات الثقافية غير الإيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخامسا وضع إطار وطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص يضمن استخدام التقنيات المتقدمة دون المساس بالهوية الوطنية والقيم وسادسا تطوير حلول ذكية لإدارة المحتوى الرقمي تسهم في تصنيف المحتوى وحماية المستخدمين وبخاصة النشء من المؤثرات الضارة.

من جانبها ذكرت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية أن أهمية الهوية الوطنية في حفظ الشخصية الإماراتية المتفردة تبرز تمسكا بأصالتها وعروبتها فمواجهة الذوبان الثقافي في ظل العولمة قد يفقد الفرد الإنسان جزءا من ثقافته ومن هنا تم تقديم ملتقى قيم الثالث ليعكس تطلعات وجمعية النهضة النسائية بدبي وحرصها على تقديم مبادرات توعوية تلامس حاجة المجتمع ونشر الوعي في صناعة المحتوى الرقمي الهادف وتستنهض الجمعية أولياء الأمور بالمراقبة السليمة للأبناء على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة الوعي لدى أبنائهم للاهتمام والمحافظة على الثقافة المحلية والهوية العربية لترسيخ دعائم سعادة و ديمومة الأسرة في المجتمع من خلال توظيف المستجدات لخدمة الاستقرار والأمن الأسري ومواجهة التحديات التي باتت تؤثر على الأسرة و أمن المجتمع.

وأكدت سعادتها على أهمية دور المرأة في حفظ كينونة الأسرة وتوجيه أفرادها وحفظ تماسك المجتمع من خلال توعية الأبناء وترسيخ الوعي الفكري لضمان أسرة مستقرة.