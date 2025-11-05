حاكم الشارقة يشهد إطلاق مجموعة كلمات دار "سراب"

الشارقة في 5 نوفمبر/ وام / شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، إطلاق المجموعة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، علامتها الجديدة دار "سراب"، المتخصصة في إصدار الكتب الفنية الفاخرة "كتاب طاولة القهوة"، والتي توثّق الفنون والثقافة العربية برؤية بصرية معاصرة، وتجمع بين جمالية التصميم وعمق المحتوى المعرفي، لتقدّم للقارئ تجربة متميزة تُبرز غنى الهوية العربية وتفتح آفاقاً جديدة للتواصل الثقافي مع العالم.

واستهلّت "سراب" انطلاقتها بإصدار أربعة كتب فنية تعكس تنوّع المشهد الثقافي والمعرفي في إمارة الشارقة، ويوثق الإصدار الأول الذي يحمل عنوان "الشارقة من السماء" ويأتي بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي، جمال الإمارة من خلال لقطات جوية آسرة تكشف تناغم عمرانها وطبيعتها.

أما الإصدار الثاني، فهو بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، وعنوانه "مساجد الشارقة" ويسلّط الضوء على القيمة الثقافية والمعمارية الفريدة لمساجد الإمارة.

وجاء الإصدار الثالث بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب بعنوان "مكتبات الشارقة – قرن من المعرفة"، ليقدّم توثيقاً شاملاً لجميع المكتبات العامة في الإمارة احتفاءً بمرور مئة عام على افتتاح أقدمها، أما الإصدار الرابع، فصدر بالشراكة مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" ودار أسولين تحت عنوان "مليحة – كنوز قديمة من الإمارات العربية المتحدة"، ليُبرز عمق الإرث الحضاري والتاريخي الذي تزخر بها المنطقة.

وفي تعليقها على إطلاق الدار الجديد من مجموعة كلمات، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إن إطلاق علامة "سراب" يمثل امتداداً لرؤيتنا في تطوير أشكال جديدة من التفاعل مع المعرفة، وإعادة تقديم الكتاب كعمل بصري يجمع بين الفكرة والجمال، فالكتب الفنية ليست مجرد مطبوعات فاخرة، بل وسائط تحمل روح الثقافة وتقدّمها بأسلوب يليق بثرائها وتنوّعها، ومن خلال "سراب"، ونسعى إلى إبراز حضور الهوية العربية في هذا المجال، ونفتح أمام القارئ نافذة جديدة يرى من خلالها الجمال والمعرفة في صورة واحدة.

وأضافت: نستلهم في هذا المشروع روح الشارقة الثقافية التي عودتنا دائماً على الابتكار في خدمة المعرفة، وعلى تحويل المبادرات الثقافية إلى مشاريع مستدامة تواكب العصر وتخدم الإنسان في المقام الأول؛ فنحن نؤمن أن لكل كتاب رسالته، ولكل فكرة وسيلة للتعبير عنها.

وتأتي "سراب" استكمالاً للعلامات المتخصصة التي أطلقتها مجموعة كلمات خلال مسيرتها في تطوير صناعة النشر العربي. فبعد أن قدّمت المجموعة علامات رائدة مثل "كلمات" لكتب الأطفال واليافعين، و"روايات" للأدب العربي والعالمي، و"كوميكس" للقصص المصوّرة، تضيف اليوم من خلال "سراب" بُعداً جديداً إلى تجربتها في عالم النشر، عبر إصدارات فاخرة توثق الثقافة والفنون والتاريخ بأسلوب بصري ومعرفي معاصر.