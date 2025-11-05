"كراكال" تعرض أسلحة نارية تجارية عالية الأداء في معرض الشرق الأوسط للصيد بدبي

دبي في 5 نوفمبر/ وام / تعرض "كاراكال"، الشركة المتخصصة في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء والتابعة لمجموعة "ايدج"، أحدث مجموعة من الأسلحة النارية التجارية وأسلحة الصيد خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للصيد، الذي يقام في مركز دبي للمعارض في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الحالي.

وخلال الحدث السنوي، تعرض "كراكال" مجموعتها الكاملة من الأسلحة النارية التجارية، بالإضافة إلى الذخيرة ذات العيار الصغير من "كراكال للذخيرة الخفيفة" التابعة لمجموعة "ايدج"، وهي الشركة الوحيدة المنتجة للذخيرة في دولة الإمارات.

كما تعرض "كراكال" مجموعة مميزة من بنادق الصيد الفاخرة من "شركة أسلحة ليوا الإماراتية " و"شركة ميركل الألمانية"، التابعة لشركة "كراكال" والتي تختص بصناعة بنادق الصيد الفاخرة.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال إن مشاركة الشركة الثانية في معرض الشرق الأوسط للصيد محطة إستراتيجية لتعميق أواصر التعاون مع مجتمعات الرماية والصيد في المنطقة، مشيراً إلى اعتزام الشركة هذا العام تقديم نخبة من أحدث وأرقى أسلحة الصيد المتوفرة في الأسواق، إلى جانب المجموعة المتميزة من الأسلحة النارية التي تم تصميمها وتصنيعها بفخر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن الشركة ستستعرض باقة من بنادق الصيد التي تجمع بين أعلى مستويات الدقة والقدرة الاستثنائية على التكيف، لتلبية احتياجات الصيادين المحترفين والهواة على حد سواء.

وفي فئة" 9 ملم"، ستعرض "كراكال" مجموعة من المسدسات من طراز" CARACAL EF " ومسدس "CARACAL F GEN II " و"CARACAL 2011"، إلى جانب الرشاش الخفيف "CMP9"، كما ستشمل الأسلحة المعروضة بنادق عالية الأداء بمختلف العيارات، مثل بندقية الهجوم "CAR 816"، وبنادق القنص المعروفة من طراز "CSR 308" و"CSR 338" بالإضافة إلى "CSA 338".

أما بالنسبة لبنادق الصيد المعروضة، فستتضمن "Helix Speedster"، وبنادق من فئة "Anschütz" للصيد، إلى جانب بندقتي "Chayeh Z20" و"Chayeh Z22 Saktoon".