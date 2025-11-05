‏دراسة لـ"IBM": شركات الإمارات في طليعة المستفيدين من الذكاء الاصطناعي في دعم الإنتاجية

دبي في 5 نوفمبر/ وام / كشفت دراسة جديدة صادرة عن شركة التكنولوجيا الأميركية IBM المدرجة في بورصة نيويورك، أُعدت بالتعاون مع شركة Censuswide تحت عنوان "سباق العائد على الاستثمار"، أن الشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات تسجل أقوى مستويات من مكاسب الإنتاجية من الذكاء الاصطناعي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

واستندت الدراسة إلى نتائج استبيان شمل 3500 من كبار المسؤولين التنفيذيين في عشرة بلدان، من بينهم 500 في الإمارات.

وأظهرت النتائج أن 77% من المشاركين في الإمارات أفادوا بأن مؤسساتهم حققت تحسينات كبيرة في الإنتاجية التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفوق بكثير المتوسط الإقليمي البالغ 66%.

وأفاد نحو واحد من كل خمسة مشاركين بأن مؤسستهم قد حققت بالفعل أهداف العائد على الاستثمار من مبادرات الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما يتوقع أكثر من 44% في المتوسط تحقيق العائد خلال 12 شهرًا في مجالات تشمل: خفض التكاليف “40%" وتوفير الوقت "49%" وزيادة الإيرادات "41%" ورضا الموظفين "47%".

وقال شكري عيد، مدير عام شركة IBM في منطقة الخليج وبلاد الشام وباكستان، إن العملاء في مختلف أنحاء الإمارات ينتقلون من مرحلة التجربة إلى مرحلة التنفيذ في استخدام الذكاء الاصطناعي، وما يميز هذه الدراسة هو تطرقها لكيفية ربط قادة الأعمال في الإمارات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر بالإنتاجية القابلة للقياس، والعائد الأسرع على الاستثمار، وتحول القوى العاملة.

وأفاد بأن الشركات في الإمارات تثبت أنه عندما يُدمج الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، عبر الأفراد والعمليات والمنصات، فإنه يتحول إلى محرك للنمو.