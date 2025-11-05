نائب وزيرالثقافة اليوناني يشيد برؤية حاكم الشارقة في تعزيز الثقافة واللغة العربية

الشارقة في 5 نوفمبر/ وام / تحل اليونان هذا العام ضيف شرف على النسخة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر حتى 16 من نوفمبر الجاري في "مركز إكسبو الشارقة" موفرة للزوار تجربة ثقافية متنوعة لواحدة من أعرق الثقافات الفنية والأدبية على مستوى العالم من خلال برنامج متكامل يشمل الأدب والمسرح والموسيقى وفنون الطهي.

وأشاد جايسون فوتيلاس نائب وزير الثقافة اليوناني في تصريح لوكالة أنباء الأمارات "وام" بمستوى معرض الشارقة الدولي للكتاب من حيث دور النشر المشاركة من مختلف دول العالم وبالثقافة الإماراتية وأهمية الإنفتاح عليها مشيدا برؤية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للكتاب في تعزيز الثقافة و اللغة العربية.

وأشار إلى أن جناح اليونان في معرض الشارقة للكتاب تم تصميمه على هيئة سفينة مستوحى من السفينة اليونانية القديمة بإعتبار اليونان الرباط بين العالم الشرقي والغربي من خلال نقلها للثقافتين لبعضهما البعض معربا عن سعادته بالتواجد في المعرض ورغبته في التواجد كل عام لدعم الثقافة العربية واليونانية وصولا لإنتاج مواد ثقافية مشتركة تخدم أكبر شريحة من الجمهور.

من جانبها قالت الدكتورة سيسي باباثانسيو رئيسة لجنة الآداب في وزارة الثقافة اليونانية لـ"وام" أن الجناح الوطني لليونان يقام على مساحة 200 متر مربع يستلهم جماليات فن العمارة الإغريقية الكلاسيكية ويستضيف 58 ناشراً ومؤسسة ثقافية يونانية يحضر منهم 28 شخصياً ويعرض 600 عنوان باللغة اليونانية ولغات عالمية مترجمة عنها كما ويتضمن الجناح منحوتة لشجرة الزيتون التي ترمز إلى المرونة والسلام والحكمة ومساحة لاستضافة القراء والكتّاب والمفكرين.

وأضافت أن البرنامج الثقافي لليونان يتضمن معرضاً بعنوان "الأدب اليوناني: الرحلة الطويلة" يستعرض تطور اللغة اليونانية وآدابها من عصور ما قبل الميلاد إلى يومنا الحاضر ويضيء على مساهمة الكتّاب والشعراء والمفكرين والفلاسفة اليونانيين في تشكيل الهوية الوطنية لليونان وتأثيرهم على المشهد الثقافي والأدبي العالمي.

كما يشهد البرنامج مشاركة أكثر من 70 شخصية يونانية من أبرز الأدباء والشعراء والمترجمين والرسامين والأكاديميين إلى جانب موسيقيين وأمناء مكتبات وناشرين سيسهمون في إثراء أجندة البرنامجين الثقافي والمهني خلال المعرض.

وأعدّت اليونان سلسلة من الترجمات للأعمال اليونانية إلى اللغة العربية بما يشمل ترجمات لمختارات الأعمال الحائزة على الجوائز الوطنية للشعر والقصة القصيرة بالإضافة إلى ترجمات لمونودرامات شعرية معاصرة إلى جانب عروض للفنون الأدائية اليونانية و أداء موسيقي مسرحي من الشعر اليوناني إضافة الى عقد مجموعة من ورش العمل التفاعلية وجلسات مشتركة بين كتّاب وناشرين ومترجمين يونانيين وإماراتيين مما يوسع نطاق الحوار الثقافي ويفتح للزوار نافذة إلى العالم اليوناني.