سفن إكس وزيلوستك تطلقان "أوتولوجيكس" لتدشين عصر جديد للنقل الذاتي في المنطقة

دبي في 5 نوفمبر/ وام / أعلنت سفن إكس (7X)، المجموعة الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، عن إطلاق "أوتولوجيكس - Autologix Smarttech LLC"، الشركة المشتركة التي أسستها مع زيلوستك، المتخصصة في تقنيات المركبات ذاتية القيادة، بما يؤكد مكانة الإمارات كوجهة عالمية لتطوير وتطبيق تقنيات النقل الذكي، ويضع أسس منظومة لوجستية متكاملة تعتمد على المركبات من المستوى الرابع لنقل البضائع بين المراكز اللوجستية في الدولة.

وستقوم "أوتولوجيكس" بنشر أسطول من المركبات الذاتية المصممة خصيصًا لنقل البضائع دون سائق أو مقصورة قيادة أو عجلة توجيه، ما يشكل تحولًا جذريًا في القطاع من الاعتماد على الشاحنات التقليدية إلى حلول أكثر سرعة وأمانًا وكفاءة بيئية.

وستغطي المرحلة الأولى عمليات النقل الوسيط داخل الإمارات لصالح "إي أم أكس -EMX"، الذراع اللوجستي لسفن إكس (7X)، تمهيدًا لانضمام غيرها من روّاد الخدمات اللوجستية، مع خطة تدريجية للتوسع إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، وتطوير حلول مستقبلية تشمل التوصيل للمرحلة الأخيرة، والشبكات المتنقلة للخزائن الذكية، وربط التدفقات اللوجستية مع الشحن الجوي، بما يعزز سرعة وكفاءة العمليات التشغيلية ويدعم جهود تقليل الانبعاثات الكربونية.

وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): تجسّد شراكتنا مع زيلوستك أهمية الجمع بين الخبرات التشغيلية العميقة مع الابتكار التكنولوجي المتقدم، وتبرهن على قدرة الإمارات على تحويل الطموح إلى واقع، وبناء مستقبل لوجستي يتماشى مع رؤيتها للتحول الرقمي والاقتصاد المستدام.

وأضاف : يمثل إطلاق أوتولوجيكس نقلة نوعية في مسيرة إعادة صياغة قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة، بالاعتماد على تقنيات المستوى الرابع للمركبات ذاتية القيادة لإعادة تصميم البنية التحتية للنقل الحضري حتى تكون أكثر ذكاءً واستدامة وكفاءة.

من جانبه، قال كونغ تشي، الرئيس التنفيذي لشركة "زيلوستك": يُجسّد تأسيس الشركة المشتركة مع سفن إكس (7X) محطةً بارزة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، ويعكس الثقة الكبيرة التي توليها سفن إكس (7X) لقدرات زيلوستك التقنية وحلولها الشاملة كما يؤكد التزامنا الراسخ بدعم التحول نحو الخدمات اللوجستية الذكية في دولة الإمارات، وتوسيع حضورنا في أسواق منطقة الشرق الأوسط وبصفتنا من الرواد العالميين في قطاع المركبات ذاتية القيادة، فقد قطعت مركباتنا حتى اليوم أكثر من 50 مليون كيلومتر من التشغيل الآمن، ونسير بثبات نحو تحقيق انتشارٍ عالمي يتجاوز 20 ألف مركبة بنهاية هذا العام.

وأضاف : نتطلع إلى أن تسهم أوتولوجيكس من خلال تعاونها الوثيق مع إي أم أكس في تقديم حلول نقل أكثر أمانًا وكفاءة، تُعزّز ريادة سفن إكس (7X) كمبتكرٍ عالمي في قطاع البريد والخدمات اللوجستية.

وقال ليث طهبوب، المدير العام لشركة "إي أم أكس": تمثل شراكتنا التشغيلية مع أوتولوجيكس خطوة متقدمة نحو تبنّي الجيل الجديد من حلول النقل الذكي في منظومتنا اللوجستية، إذ تتيح لنا المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع تعزيز كفاءة عمليات النقل الوسيط ورفع معايير الأمان والاستدامة في الأداء اليومي وينسجم هذه التعاون مع التزام إي أم أكس بدعم توجهات دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية للنقل الذكي، وترسيخ ريادتها الإقليمية في تبنّي الحلول المستدامة التي توفّق بين السرعة والكفاءة والمسؤولية البيئية.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة دولة الإمارات كمختبر عالمي لتطبيقات النقل الذكي، ويؤكد التزامها بقيادة مستقبل سلاسل الإمداد والخدمات البريدية والتجارية على المستوى الدولي، عبر تطوير حلول مبتكرة تعزز التنافسية، وتدعم خطط التحول نحو مدن ذكية واقتصاد منخفض الكربون، وتضع معايير جديدة للسلامة والاستدامة في قطاع النقل.