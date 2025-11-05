"نواتوم البحرية" توقع اتفاقية لـ 5 أعوام لتقديم خدمات ملاحية لمحطة الغاز الطبيعي المسال في البحرين

أبوظبي في 5 نوفمبر / وام / أعلنت "نواتوم البحرية"، العاملة تحت مظلة القطاع البحري والشحن في مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم عن توقيع اتفاقية إستراتيجية مدتها خمسة أعوام مع شركة "بابكو للاستكشاف والإنتاج"، التابعة لمجموعة "بابكو إنرجيز" البحرينية.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم "نواتوم البحرية للخدمات الملاحية" دعماً ملاحياً شاملاً لـ "محطة البحرين للغاز الطبيعي المُسال"، الواقعة بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان، والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة للمملكة.

وتمثل هذه الاتفاقية دخولاً إستراتيجياً لـ "نواتوم البحرية" إلى قطاع قطر ناقلات الغاز الطبيعي المُسال، وتأتي استكمالاً لسلسلة أنشطتها المتنامية في البحرين منذ مطلع العام، بما يتماشى مع إستراتيجيتها لتوسيع نطاق عملياتها إقليمياً.

وستشمل الخدمات المقدمة عمليات القطر باستخدام قاطرات بحرية عالية الأداء ومتوافقة مع معايير سفن الغاز الطبيعي المُسال، بالإضافة إلى خدمات رسو وإبحار الناقلات ووحدات التخزين العائمة، وخدمات الاستجابة للطوارئ والدعم الاحتياطي على مدار الساعة.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن في مجموعة موانئ أبوظبي، إن الاتفاقية تؤكد خبرة "نواتوم البحرية" وتُجسّد دخولها الإستراتيجي لقطاع قطر ناقلات الغاز الطبيعي المُسال.

وأضاف: يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة ضمن جهودنا لتنويع وتوسيع نطاق عملياتنا، ومن خلال تعزيز قدراتنا في محطات الغاز الطبيعي المُسال، فإننا نفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر.

وقال يوهان بلينينجر، الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للاستكشاف والإنتاج، إن الاتفاقية تمثل علامة فارقة في جهود تعزيز البنية التحتية للطاقة في البحرين وضمان تنويع إمدادات الغاز الطبيعي.

وأكد أن الشراكة مع "نواتوم البحرية" توفر قدرات بحرية عالمية المستوى لدعم العمليات في محطة الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز الالتزام بالتميز التشغيلي والسلامة والاستدامة.