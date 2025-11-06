"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تشارك في "الشارقة للكتاب 2025"

الشارقة في 6 نوفمبر /وام/ تشارك الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في فعاليات معرض الشارقة الدولي 2025 التي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة، وتستعرض عبر منصتها فيه مجموعةً من الإصدارات المتنوعة التي تلبي احتياجات المجتمع الدينية والمعرفية والثقافية.

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إن مشاركة الهيئة في هذا المعرض تأتي في إطار إستراتيجيتها وحرصها على إثراء الفعاليات الثقافية في الدولة والتعريف بإنجازاتها في مجال النشر والإصدارات بما يتماشى مع أهدافها ورسالتها التوعوية والثقافية تجاه المجتمع، مشيدًا بمعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي رسخ مكانته كملتقىً سنوي لدور النشر والأدباء والكتّاب العالميين، ومنصة ثقافية راقية متجددة الأنشطة والمبادرات النوعية.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد منصةً عالميةً رائدةً لنشر العلم وإنتاج المعرفة، ولها بصماتٌ مشهودةٌ وجهودٌ مقدرةٌ في ترسيخ ثقافة القراءة والاطلاع في المجتمع من خلال مبادراتٍ إستراتيجيةٍ ومشاريع متعددةٍ تعزز هذا النهج وتجعله أسلوب حياة، وتدعمه بإطلاق جوائز للقراءة، ومِنح سخية، ومنصات علمية متطورة، وتنظيم معارض الكتب الدولية على مستوى إمارات الدولة لإتاحة الفرصة لكل شرائح المجتمع الاطلاع على أحدث الإصدارات في الفكر والمعرفة.