شرطة عجمان تبحث تعزيز التعاون مع "لويس فويتون" في حماية الملكية الفكرية

عجمان في 6 نوفمبر /وام/ بحث سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، سبل تعزيز التعاون مع شركة "لويس فويتون" في مجال حماية الملكية الفكرية.

جاء ذلك خلال لقاء سعادته في مكتبه، وفدا من الشركة، بحضور العقيد أحمد سعيد النعيمي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والعقيد سعيد خليفة الكتبي، نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة.

وأكد سعادة قائد عام شرطة عجمان حرص القيادة العامة على دعم الجهود الدولية في حماية الملكية الفكرية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية بما يخدم الأمن الاقتصادي ويحافظ على بيئة تجارية آمنة ومستدامة.

وأشاد وفد شركة "لويس فويتون" بجهود شرطة عجمان في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة البضائع المقلدة، مؤكدين أن التعاون المثمر بين الجانبين يسهم في تعزيز تطبيق قوانين حماية العلامات التجارية في دولة الإمارات عامة، وإمارة عجمان خاصة.