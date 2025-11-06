73 خيلا تشارك في أولى أمسيات كرنفال سباقات دبي على مضمار ميدان

دبي في 6 نوفمبر /وام/ تنطلق غدا "الجمعة" أولى أمسيات كرنفال سباقات دبي العالمي للخيول على مضمار "ميدان" العالمي، بمشاركة 73 خيلاً تتنافس في 7 أشواط يبلغ مجموع جوائزها المالية مليونا و330 ألف درهم، بمشاركة نخبة من أبرز المدربين والفرسان المحليين والعالميين.

وتقام الأمسية ضمن موسم 2025/ 2026 الذي يتضمن 17 حفلاً من السباقات المميزة، حيث تبدأ فعالياته غداً وتستمر حتى السبت 28 مارس 2026 موعد النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي، التي تشكل الختام الكبير للموسم.

ويشهد اليوم الافتتاحي عودة البطل "دارك زعفران"، الفائز بلقب جروب (1) "دبي جولدن شاهين" ضمن أمسية كأس دبي العالمي في أبريل الماضي، ليقود انطلاقة الموسم الجديد في سباق "طيران الإمارات" الافتتاحي على مسافة 1200 متر والمخصص لخيول الثلاث سنوات. ويواجه "دارك زعفران" 4 منافسين أبرزهم "رمّاي" للمدرب مايكل كوستا، إلى جانب الفرس "أرياف" من الإسطبل ذاته.

ويتمثل السباق الرئيسي في الأمسية في سباق طيران الإمارات لمسافة 1600 متر، بمشاركة 13 جوادا من بينها "سمارت سيستم"، ممثل إسطبل المدرب علي البدواوي، الذي يسعى لتأكيد تفوقه بعد فوزه مرتين على مضمار ميدان.

ويشهد الشوط الثاني، وهو سباق "العربية للمغامرات" لمسافة 1400 متر، مشاركة دولية لافتة عبر الجواد "فينو ساورو" للمدرب البريطاني جيمي أوزبورن، الذي أكد أن الجواد أظهر أداءً واعداً في إنجلترا، ويتطلع لمعرفة مستواه في دبي قبل خوض سباقات أطول.

ويختتم اليوم بسباق "طيران الإمارات سكاي واردز" لمسافة 1600 متر، الذي يشهد مشاركة دولية مميزة تشمل الجواد "دارك ستريم" القادم من الدنمارك بإشراف فيرونيكا ياندوفا، إلى جانب الجواد البرازيلي "نوراتو" بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، بطل الفرسان في الإمارات.

كما تتضمن الأمسية سباقاً مخصصاً لخيول السنتين برعاية "إيميريتس كورير إكسبريس"، يشارك فيه كل من "بنغازي ستار" بإشراف أحمد بن حرمش، و"سيكس سبيد" للمدرب بوبات سيمار، وسط ترقب كبير لموهبتهما الواعدة في بداية مشوارهما على مضمار "ميدان".