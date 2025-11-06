"أدنوك للتوزيع" ترصد نحو 300 مليون دولار سنويا للنمو العضوي في الإمارات والسعودية ومصر

أبوظبي في 6 نوفمبر /وام/ قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع"، إن الشركة ترصد استثمارات سنوية تتراوح بين 250 و300 مليون دولار للنمو العضوي في الدول الثلاث التي تعمل بها وهي الإمارات والسعودية ومصر، وتدرس فرص النمو غير العضوي من خلال عمليات استحواذ محتملة أو دخول أسواق جديدة متى توفرت فرص استثمارية تحقق عوائد مجزية للمستثمرين.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أديبك"2025"، أن الشركة أنفقت نحو 772 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 خصصت أكثر من 50% منها لمشاريع النمو وذلك في إطار إستراتيجية التوسع الذكي وتحقيق القيمة المستدامة.

وأوضح أن خطط النمو تشمل التوسع في شبكة المحطات عبر إضافة 100 محطة جديدة خلال عام 2025 منها أكثر من 70 محطة في المملكة العربية السعودية باستخدام نموذج التشغيل منخفض التكلفة وصولاً إلى 1150 محطة بحلول عام 2028.

وأكد أن الشركة تواصل ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع خدمات الطاقة والتجزئة من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة والتحول الرقمي بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرتقي بتجربة العملاء ويدعم النمو المستدام محلياً ودولياً.

وأشار إلى أن الشركة تستعرض في معرض "أديبك" من خلال جناح مجموعة أدنوك "Genius Hub"، أحدث تطبيقاتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية التي تسهم في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء.

وذكر أن الشركة طورت نموذجاً ذكياً للتنبؤ بالطلب على الوقود يعتمد على خوارزميات تحليل بيانات متقدمة تمكن من تحديد الكميات المثلى لتوزيع الوقود على أكثر من 550 محطة خدمة ضمن شبكتها ما أسفر عن تحقيق دقة تنبؤية بلغت نحو 95% وانعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر وضمان توفر الوقود في جميع الأوقات.

وفي إطار التحول الذكي أشار المهندس اللمكي، إلى أن الشركة تستخدم أدوات تحليل البيانات لتحديد مواقع التوسع الجديدة في المناطق السكنية التي تحتاج إلى خدمات إضافية بما يعزز وصول محطاتها إلى المجتمعات المحلية.

وفي مجال التنقل المستدام أكد المهندس بدر اللمكي أن الشركة تعمل على توسعة شبكة محطات الشحن الكهربائي لتصل إلى 500- 750 نقطة بحلول عام 2028 بعد أن بلغت حالياً 368 نقطة شحن فضلاً عن إطلاق أول محطة شحن بالهيدروجين في مدينة مصدر.