سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس اللبناني

بيروت في 6 نوفمبر /وام/ قدّم سعادة فهد الكعبي، أوراق اعتماده إلى فخامة جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، سفيراً لدولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في القصر الجمهوري في بيروت.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس عون، سعادة السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من النماء والتطور.

وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المختلفة التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته، أعرب سعادة الكعبي، عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.