تعاون بين "بيئة أبوظبي" و"الإمارات للطاقة النووية" لاستزراع 500,000 مستعمرة مرجانية في محيط براكة للطاقة النووية

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام/ وقَّعت هيئة البيئة - أبوظبي وشركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون خلال فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 في أبوظبي لتنفيذ مشروع ريادي يهدف إلى استزراع 500,000 من الشعاب المرجانية في محيط محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة .

وتأتي الاتفاقية في إطار دعم مبادرة سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، لاستزراع أربعة ملايين مستعمرة مرجانية بحلول عام 2030.

ويهدف المشروع إلى إنشاء حاضنات مرجانية، وزراعة أنواع من المرجان القادرة على تحمُّل درجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب تنفيذ برامج متكاملة للرصد البيئي، واستزراع 500,000 مستعمرة مرجانية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يسهم في تعزيز التنوُّع البيولوجي البحري، والمحافظة على النُظم البيئية البحرية في إمارة أبوظبي. وبموجب الاتفاقية، تتولى هيئة البيئة – أبوظبي الإشراف على مراحل تنفيذ المشروع، وإعداد التقارير العلمية، بينما توفِّر شركة الإمارات للطاقة النووية التمويل والموارد اللازمة.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي : يمثِّل هذا المشروع خطوة مهمة ضمن جهود الإمارة لحماية النظم البيئية البحرية، ودعم المبادرات الإقليمية والعالمية للحفاظ على الشعاب المرجانية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية، وتعزيز البحوث العلمية المتخصِّصة.

وأضافت الظاهري : تبرز أهميته في كونه ثمرة تعاون استراتيجي بين هيئة البيئة – أبوظبي وشركة الإمارات للطاقة النووية، حيث يجمع بين خبرتنا العلمية والفنية في الحفاظ على النظم البيئية البحرية، وبين الدعم الذي توفِّره الشركة، ما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، منوهة إلى أن هذا التعاون يشكِّل نموذجاً عملياً لتعزيز جهود الاستدامة، وترسيخ ريادة أبوظبي في مجال الابتكار البيئي وحماية مواردها الطبيعية للأجيال المقبلة.

من جانبه قال سعادة محمد الحمّادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها: تؤدّي شركة الإمارات للطاقة النووية دوراً محورياً في تعزيز الاستدامة وضمان أمن الطاقة في دولة الإمارات من خلال محطات براكة للطاقة النووية، حيث يُعَدُّ الحفاظ على البيئة البحرية ومواردها الطبيعية من أهم أولويات الشركة.

وأضاف : يأتي هذا المشروع في إطار التزامنا بدمج الاستدامة في جميع عملياتنا ومشاريعنا ، مشيرا إلى أن التعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي يمثِّل فرصة لتوحيد الجهود بين الخبرات العلمية والفنية للهيئة والشركة من أجل تحقيق الأهداف البيئية المشتركة.

وأكد الحمّادي أن هذه المبادرة تُعَدُّ مساهمة كبيرة في تعزيز مرونة الشعاب المرجانية في مواجهة التغيُّر المناخي، ودعم مكانة أبوظبي كإحدى العواصم العالمية في مجال حماية البيئة البحرية.

وتُعَدُّ هيئة البيئة – أبوظبي من الجهات الرائدة في المنطقة في مجال استعادة الشعاب المرجانية، حيث نجحت في استزراع أكثر من مليون و450,000 مستعمرة مرجانية ضمن مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية الأكبر من نوعه في المنطقة، والذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، في عام 2021، بهدف استزراع أربعة ملايين مستعمرة مرجانية بحلول 2030، من خلال تطوير تقنيات حديثة للحاضنات المرجانية، واستخدام أساليب مبتكَرة لتعزيز قدرة المرجان على مقاومة تغيُّر المناخ وارتفاع درجات الحرارة، وقد حقَّق المشروع نجاحاً كبيراً، فقد بلغت نسبة بقاء المرجان المستزرع 95% بعد مواسم الصيف، وسُجِّلَت زيادة في الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 50%.