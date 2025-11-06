برئاسة منصور بن زايد.. مجلس الاستقرار المالي يعقد اجتماعه الثاني لعام 2025 خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام/ ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي لعام 2025، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات الحكومية السنوية المنعقدة في أبوظبي.

وفي بداية اللقاء أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجهود المجلس في تعزيز متانة النظام المالي للدولة، وتطوير التنسيق بين الجهات المعنية.

وقال سموه: إن الاقتصاد الوطني يتمتع بأسس قوية تمكّنه من تجاوز التحديات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، والسياسات المتوازنة، والبنية التحتية المالية الراسخة، مؤكداً سموه أن تعزيز الاستقرار المالي يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو المستدام والتنويع الاقتصادي، ورفع التنافسية العالمية للإمارات.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، كما استعرض التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتأثيراته اعلى الاستقرار المالي في الدولة، والمبادرات التقنية والابتكارية الرامية إلى ترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات عالمياً.

واطلع المجلس على تقرير الاستقرار المالي المحلي والعالمي للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، والذي أظهر متانة النظام المالي ومرونته في مواجهة التحديات العالمية، بالاضافة إلى مستجدّات أعمال اللجنة الفنية الاستشارية وفرق العمل التابعة للمجلس، وما حققته من تقدم في تنفيذ مهامها.

حضر الاجتماع، أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس: معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، وسعادة إبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة المصرف المركزي، وعدد من المسؤولين.