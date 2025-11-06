انطلاق "مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة وأعصاب الأذن"

دبي في 6 نوفمبر/ وام/ انطلقت في دبي اليوم فعاليات الدورة الثالثة عشرة من "مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن 2025 " التي تستمر ثلاثة أيام ، بمشاركة دولية واسعة ضمت أكثر من 65 متحدثاً من نخبة الخبراء و50 علامة تجارية رائدة ، إلى جانب 700 من الأطباء والمتخصصين في مجال أمراض الأذن من دولة الإمارات ، ومن أكثر من 26 دولة .

يجمع الحدث بين التميز في البحث والابتكار وتبادل أحدث المعارف والتقنيات في مجالات طب الأذن وأعصاب الأذن وعلوم السمع والتوازن، مؤكداً مكانة دبي كوجهة رائدة في استضافة المؤتمرات الطبية المتخصصة على مستوى المنطقة.

ويقدم المؤتمر للمشاركين فيه 24ساعة علمية معتمدة في برامج التعليم الطبي المستمر (CME) وذلك خلال 24 جلسة علمية متخصصة تتناول أحدث التطورات والأبحاث في المجال.

وتتضمن دورة عام 2025 من المؤتمر ، مسارين علميين رئيسيين هما "مؤتمر دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن"، و"مؤتمر السمع والتوازن وإعادة التأهيل" ، حيث يقدم كل منهما برنامجاً علمياً متكاملاً يمتد على مدى ثلاثة أيام، ويهدف إلى إثراء المعرفة، وتبادل الخبرات، وتعزيز الحوار البنّاء بين نخبة المتخصصين في هذا المجال.

وقال سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن إن هذا المؤتمر يوفر فرصة قيمة للخبراء والعاملين في القطاع الصحي للاطلاع على أحدث التطورات والتقنيات الطبية التي تساهم في تحسين الرعاية الصحية، وتدعم الابتكار في مجالات السمع والتوازن، بما يعود بالنفع على المرضى ويسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية في المنطقة ومن خلال هذا الالتزام المستمر بالتميز، تؤكد دبي مكانتها كمركز عالمي لتطوير الرعاية الصحية والتقدم العلمي .

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد العمادي، رئيس مؤتمر دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن، رئيس جمعية الإمارات لأمراض الأنف والأذن والحنجرة أن الملتقى يجمع كل عام أبرز الخبراء من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة، وتسليط الضوء على أفكار جديدة، لدعم مسيرة التقدم في علوم السمع والجراحة الدقيقة ، مشيراً إلى أن استضافة المؤتمر للمرة الثالثة عشر يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير العلوم الطبية والتعليم الطبي، ويؤكد المكانة الريادية لدبي كجسر يربط بين الخبرات الإقليمية والابتكار العالمي في مجال طب الأذن وجراحة الأعصاب .

بدورها ، ذكرت الدكتورة سارة درويش، رئيسة مؤتمر دبي للسمع والتوازن وإعادة التأهيل، رئيسة جمعية الإمارات للسمع ،أن أعضاء الجمعية يتطلعون خلال مشاركتهم في المؤتمر إلى تبادل أحدث المستجدات والأبحاث في مجال السمع والتوازن مع زملاء متميزين من مختلف أنحاء العالم، والاستفادة من هذه المنصة للتواصل وتبادل الخبرات والأفكار بما يخدم تطوير هذا التخصص الحيوي .

وتضم فعاليات المؤتمر تقديم 24 جلسة علمية متخصصة يقودها نخبة من أبرز الخبراء العالميين في مجالات طب الأذن وأعصاب الأذن وعلوم السمع وإعادة التأهيل ، لتسليط الضوء على أحدث التحديات والتوجهات السريرية، واستعراض أفضل الممارسات القائمة على الأدلة العلمية الحديثة، بما يسهم في تطوير مستقبل طب الأذن وجراحة الجمجمة.

وسيشهد الحدث عقد ورشة حول "التطبيق العملي في التشريح" خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر في جامعة الشارقة، و التي تضم دورتين متخصصتين في "جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار" و"جراحة تجميل الأنف، وتشريح العظم الصدغي"، بهدف إتاحة فرص تدريب عملي وتنمية المهارات الجراحية للمشاركين بهدف التعاون بين الأطباء والباحثين وقادة الصناعة لتعزيز الابتكار ودعم التقدم الطبي المستمر.

وينظم مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن 2025 من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة".