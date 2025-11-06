سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع مذكرات تفاهم برنامج الشراكات المعرفية للأداء والتميز الحكومي

الشارقة في 6 نوفمبر/ وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، توقيع مذكرات تفاهم برنامج الشراكات المعرفية للأداء والتميز الحكومي، الذي يهدف إلى تأهيل وإعداد متخصصين في مجال التميز الحكومي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في العاصمة أبوظبي.

وشمل توقيع مذكرة التفاهم عددا من المؤسسات الأكاديمية وذلك لتطوير وتنفيذ برنامج "مقيّم معتمد في مجال التميز الحكومي – تقييم الأفراد"، حيث وقع مكتب رئاسة مجلس الوزراء مذكرات تفاهم مع جامعة الشارقة وجامعة حمدان بن محمد الذكية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وأكاديمية ربدان، ووثيقة عمل مشترك مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وبرنامج قيادات حكومة الإمارات.

وأكد سمو رئيس جامعة الشارقة أن توقيع مذكرة التفاهم ضمن برنامج الشراكات المعرفية للأداء والتميز الحكومي يجسد التزام الجامعة بدعم جهود الدولة في تعزيز منظومة التميز الحكومي، من خلال تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير المهنية والعلمية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار في العمل المؤسسي، وتخريج كوادر قادرة على قيادة التحسين والتطوير في مختلف القطاعات.

وأشار سموه إلى أن برنامج "المقيّم المعتمد في مجال التميز الحكومي – تقييم الأفراد" يمثل خطوة نوعية نحو بناء قدرات وطنية متخصصة في تقييم الأداء المؤسسي والفردي على أسس علمية دقيقة، وبما يتماشى مع معايير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، مؤكداً سموه حرص الجامعة على أن تكون شريكاً فاعلاً في دعم الخطط الوطنية الطموحة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات عالمية.

وبحسب مذكرات التفاهم تلتزم الأطراف بتطوير محتوى وتنفيذ البرامج التدريبية مثل "برنامج مقيم معتمد في مجال التميز الحكومي – تقييم الأفراد" حيث سيؤهل البرنامج المشاركين من موظفي الجهات الحكومية والمؤسسات (الاتحادية – المحلية – قطاع الخاص) للعمل كمقيميين بالاعتماد على معايير تقييم الفئات الوظيفية وباستخدام أدوات التقييم المعتمدة من قبل برنامج الشيخ خليفة ويتضمن ذلك تقارير تغذية راجعة، وعرض النتائج أمام لجنة التحكيم بشكل مهني مدعوم بالأدلة، مع القدرة على الدفاع عن مخرجات التقييم بمنهجية شفافة ومحايدة.

وعلى هامش توقيع مذكرات التفاهم، زار سمو نائب حاكم الشارقة جناح تجارب الذكاء الاصطناعي الذي يقام تزامناً مع الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، واطلع سموه على أبرز ما تستعرضه الجهات الحكومية من تقنيات وتطبيقات مبتكرة تُسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

واستمع سموه إلى شرح من القائمين على الجناح حول آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، ودوره في رفع كفاءة الأداء وتعزيز التجربة الحكومية الذكية بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي واستشراف مستقبل الخدمات الحكومية.

كما استمع سموه إلى عرض حول الخدمات التي تم تطويرها وتحسينها من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها المختلفة، ما جعلها أكثر سهولة وسرعة ودقة في تقديمها للجمهور، وتعرف سموه على إسهامات الذكاء الاصطناعي في رفع جودة المخرجات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة، وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق تجربة حكومية ذكية ومتطورة تتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي في دولة الإمارات.

حضر التوقيع إلى جانب سمو رئيس جامعة الشارقة كل من: الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، عضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومعالي مطر الطاير رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، وعدد من كبار المسؤولين.