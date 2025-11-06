شرطة رأس الخيمة تشارك في تأمين مسابقة أبطال الشاطئ

رأس الخيمة في 6 نوفمبر / وام / شاركت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في قسم البحث والإنقاذ في تأمين مسابقة "أبطال الشاطئ" للإنقاذ البحري، التي تقام للمرة الثالثة بتنظيم من فنادق ومنتجعات "بن ماجد" بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.





وأوضح العميد أحمد الصم النقبي –مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة- أن المشاركة في تأمين هذه الفعالية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تعزيز إجراءات السلامة العامة خلال مختلف الفعاليات الرياضية والبحرية التي تُنظم في الإمارة، وتأمين سلامة المشاركين فيها، وسرعة التدخل في الحالات الطارئة في حال حدوثها، إلى جانب تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات.





وأكد مساعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الدائمة لتعزيز شراكاتها مع الجهات كافة وتوفير سبل الدعم الشرطي والأمني كافة لمختلف الفعاليات التي تُنظم على مستوى الإمارة؛ لضمان الخروج منها بشكل آمن.





من جانبه أعرب طارق محمد -مؤسس ومدير مسابقة "أبطال الشاطئ"- عن تقديره وامتنانه للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة؛ لحرصها على تأمين هذه الفعالية التي تنافس فيها 500 منقذ بحري ينتمون لمائة فندق ومنتجع من إمارات الدولة ومدنها كافة؛ لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مجال الإنقاذ .