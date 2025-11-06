جامعة الإمارات تسجل براءة اختراع لمركب جرافيتي مبتكر مستخلص من شراب التمر

العين في 6 نوفمبر/ وام/أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن حصولها على براءة اختراع جديدة من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في مجال العلوم البيئية والطاقة المتجددة، تمثلت في ابتكار مركب جرافيت الكربون النيتريدي المدعوم بشراب التمر.

هذه البراءة تمثل خطوة مهمة في تطوير تقنيات التحفيز الضوئي لتحويل الماء إلى هيدروجين باستخدام الضوء، وهو ما يمثل تقدماً ملحوظاً في تكنولوجيا الطاقة المستدامة.

ويعمل المركب المبتكر، الذي تم تطويره بواسطة فريق من الباحثين في جامعة الإمارات العربية المتحدة يضم طالبة الدكتوراة ملاذ سليمان تحت اشراف الدكتور محمد طاهر- الأستاذ المشارك بقسم الهندسة الكيميائية والبترول، على استخدام شراب التمر كمادة مساعدة لتسريع عملية التحفيز الضوئي، حيث يتم تصنيع المركب عن طريق مزج جرافيت الكربون النيتريدي مع شراب التمر، عند درجات حرارة مرتفعة، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة تحويل الماء إلى هيدروجين.

وأوضح الدكتور محمد طاهر، الباحث الرئيسي في المشروع: "نحن فخورون بهذا الاختراع الذي يعكس التزام جامعة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار في مجال الطاقة المتجددة، من خلال دمج شراب التمر مع جرافيت الكربون النيتريدي، حيث تمكنا من تطوير مادة فعّالة يمكنها تعزيز عملية التحفيز الضوئي بشكل كبير، بما يساعد في مواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري."

ويعتبر هذا الاكتشاف ثمرة جهود مستمرة من قبل الباحثين في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الذين يعملون على تطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية والطاقة، وقد أكدت الدراسات الأولية أن المركب الجديد قادر على توليد الهيدروجين بكفاءة عالية، مما يفتح الأفق أمام تطبيقات جديدة وواسعة في مجال الطاقة النظيفة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ويمثل خطوة واعدة نحو تعزيز مكانة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة على المستوى العالمي.