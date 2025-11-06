2.586 مليار درهم إيرادات إمباور خلال الربع الثالث

دبي في 6 نوفمبر/ وام/ أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، المدرجة في سوق دبي المالي اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري 2025.

وسجلت المؤسسة إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 2.586 مليار درهم إماراتي وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.169 مليار درهم إماراتي.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، نمت إيرادات "إمباور" والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 5.5% و 4.0% على التوالي، كما حققت المؤسسة صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 757 مليون درهم إماراتي بنسبة نمو 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت «إمباور» أن النمو الاستثنائي في إيراداتها وأرباحها خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، يعود الى الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات المؤسسة في مختلف مناطق دبي، التي يشهد سوقها العقاري نمواً في الطلب من جهة وتزايداً في أعداد المشاريع التطويرية الجديدة من جهة أخرى والذي بدوره أدى الى نمو عمليات المؤسسة وزيادة انتشار خدماتها الصديقة للبيئة على نطاق أوسع.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور":" إن النتائج المالية والتشغيلية القوية التي حققناها في الربع الثالث من عام 2025 تعكس مرونة خططنا التوسعية ونجاحنا في الاستفادة من النمو المتواصل الذي يشهده قطاع العقارات في دبي والقطاعات الحيوية الأخرى، فقد شهدت الفترة الماضية توقيع العديد من العقود الجديدة لتزويد أبرز المشاريع في الإمارة بخدمات تبريد مستدامة وصديقة للبيئة، إلى جانب المضي قدمًا في بناء محطات جديدة في مناطق رئيسية بدبي لتلبية الطلب المتزايد على خدماتنا".