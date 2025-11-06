"الاتحاد لائتمان الصادرات" و"سينوشور" الصينية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

شنغهاي في 6 نوفمبر/ وام/ وقعت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع نظيرتها الصينية "سينوشور" لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي ودعم التجارة والاستثمار المستدام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

جرى توقيع المذكرة خلال مشاركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" في معرض الصين الدولي الثامن للاستيراد المنعقد في شنغهاي، وذلك على هامش مؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين، ضمن وفدٍ اقتصادي إماراتي رفيع المستوى.

وقع المذكرة بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، كلٌّ من سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، ولو دونج، المدير العام لفرع شنغهاي لشركة سينوشور.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين، لا سيما في مجالات تمويل الصادرات، والتمويل التجاري، وإدارة المخاطر.

وتُعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو دعم المصدرين والمستثمرين والمشاريع الكبرى في البنية التحتية، بما يتماشى مع المصالح الإستراتيجية طويلة الأمد للدولتين الصديقتين.

وتعكس هذه الشراكة تطور العلاقات التجارية بين الإمارات والصين، وتؤكد التزامهما المشترك بتنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرات التنافسية على المستوى العالمي.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: " تربط الإمارات والصين علاقات إستراتيجية طويلة الأمد تقوم على ركائز متينة من المصالح المشتركة، والتبادلات التجارية النشطة، والاستثمارات النوعية، والتعاون البناء بين القطاع الخاص في الجانبين. وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر للصين في المنطقة العربية، حيث يمر نحو 60% من إجمالي التجارة الصينية عبر منافذنا اللوجستية لإعادة التصدير إلى أكثر من 400 مدينة في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمثل مذكرة التفاهم الموقعة مع "سينوشور" محطةً نوعية جديدة في مسيرة تعزيز شراكتنا الثنائية، حيث تفتح آفاقاً واعدة للتعاون في القطاعات ذات الصلة".

وأضاف معاليه أن هذه المذكرة تجسد الرؤية المشتركة للبلدين في استحداث مسارات جديدة لازدهار المصدرين والمستثمرين والشركات في دولة الإمارات، انطلاقاً من التزامنا المشترك بدفع عجلة التنمية المستدامة وتحفيز ازدهار التجارة العالمية، ونؤمن بأهمية تعزيز التعاون في مجال ائتمان الصادرات والتمويل التجاري لدعم جهود تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبها، قالت سعادة رجاء المزروعي، إن مذكرة التفاهم تعكس الالتزام المشترك بالمضي قُدُماً في تطوير التعاون دعماً للمصدرين والمستثمرين في الدولتين، ونحرص في "الاتحاد لائتمان الصادرات" على تعزيز الروابط الإستراتيجية وتوطيد التعاون والارتقاء بمسارات تبادل الخبرات مع المؤسسات والوكالات الدولية الرائدة في مجالات التأمين والائتمان والضمانات، بما يدعم المستهدفات التنموية لكلا البلدين، وتمثل شراكتنا مع "سينوشور" خطوة هامة في مساعينا لتمكين المصدرين والمستثمرين الإماراتيين من خلال توفير الأدوات الكفيلة بتمكينهم من التوسع بثقة عالمياً، ونطمح إلى فتح آفاق جديدة في الأسواق الواعدة، وتعزيز التدفقات التجارية المستدامة، والإسهام في زيادة المرونة الاقتصادية طويلة الأمد من خلال توظيف خبراتنا المشتركة في مجال الائتمان التجاري وإدارة المخاطر.

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون "الاتحاد لائتمان الصادرات" و"سينوشور" في مجالاتٍ حيوية، بما في ذلك التمويل المشترك لمشاريع التصدير والاستثمار المؤهلة للشركات الإماراتية والصينية، وتبادل الخبرات في مجال معلومات السوق، وأفضل ممارسات إدارة المخاطر وأطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتسهيل الوصول المتبادل لأسواق البلدين أمام المصدرين والمستثمرين بما يخلق فرصاً جديدة للنمو الثنائي، إلى جانب استكشاف فرص التعاون المشتركة في الأسواق الدولية، بما يتماشى مع دور الوكالتين وكذلك إستراتيجيات التنمية الوطنية في البلدين.

وتعزز هذه الشراكة الإستراتيجية مساعي دولة الإمارات نحو توسيع نطاق شراكاتها الاقتصادية عبر قارة آسيا، لا سيما مع جمهورية الصين التي تعد أحد أبرز شركائها التجاريين على المستوى العالمي.