“دبي الرقمية” و”مايكروسوفت” تطلقان مبادرة لتمكين موظفي الحكومة بالذكاء الاصطناعي

دبي في 6 نوفمبر / وام / أعلنت دبي الرقمية، بالشراكة مع شركة مايكروسوفت، عن إطلاق مبادرة رائدة تهدف إلى تمكين موظفي الجهات الحكومية في الإمارة من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب إعلان مايكروسوفت عن إتاحة معالجة بيانات Microsoft 365 Copilot محلياً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دور دبي الرقمية كجهة تقود التحول الرقمي في الإمارة، وترسخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث باشرت بتنفيذ خطة مشتركة لتبنّي تطبيق Microsoft 365 Copilot على مستوى الجهات الحكومية، ما يجعلها من أوائل الجهات الحكومية التي تعتمد حلول الذكاء الاصطناعي بشكل شامل على المستوى المحلي، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير أمن البيانات والتشريعات التنظيمية.





وقال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن الشراكة مع مايكروسوفت تأتي في إطار التزام دبي الرقمية بنهج التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتسريع التحول الرقمي وتسخير التقنيات المتقدمة لخدمة الفرد والمجتمع، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يمثل محرّكاً أساسياً لبناء المدينة الذكية التي تجسد مفهوم “المدينة كخدمة”.





وأضاف أن تمكين الكوادر الحكومية بقدرات الذكاء الاصطناعي يعد خطوة محورية نحو تمكين المجتمع وتسريع صناعة المستقبل وتعزيز سعادة الإنسان، مشيراً إلى أن المبادرة ستسهم في دعم منظومة العمل الحكومي عبر أدوات ذكية ترفع الكفاءة والإنتاجية وتعزز ثقافة الابتكار في تقديم الخدمات.





من جانبه، أوضح عمرو كامل، مدير عام مايكروسوفت الإمارات، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار الشراكة مع دولة الإمارات، إذ تتيح معالجة البيانات محلياً بما ينسجم مع الأهداف الرقمية للدولة ويضمن أمن البيانات وسريتها، مؤكداً التزام مايكروسوفت بدعم رؤية القيادة نحو مستقبل آمن ومسؤول للذكاء الاصطناعي.





وتستند المبادرة إلى استثمارات مايكروسوفت في مراكزها السحابية في دبي وأبوظبي، بما يعزز مبادئ سيادة البيانات والأمن السيبراني والابتكار المسؤول، وتنسجم مع خطة دبي السنوية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي وسياسة تأمين الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني





امل