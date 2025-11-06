نيابة عن رئيس الدولة.. نهيان بن مبارك يرأس وفد الدولة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة

الدوحة في 6 نوفمبر/ وام/ نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ترأس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي استضافتها دولة قطر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار “معاً من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة”.

افتتح القمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بحضور عددٍ من قادة الدول، ورؤساء الحكومات، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب نخبة من الشخصيات العالمية البارزة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وشهدت القمة، التي تُعد من أهم المنصات العالمية المعنية بمستقبل التنمية الاجتماعية، مشاركة واسعة من قادة الفكر وصنّاع السياسات ومؤسسات المجتمع المدني، إضافةً إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والقطاع الخاص، حيث ناقش المشاركون سُبل تعزيز العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن القمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية كانت قد عُقدت في كوبنهاغن عام 1995، حيث مثّلت نقطة انطلاقٍ دولية لترسيخ مفهوم التنمية الاجتماعية الشاملة كأحد محاور التنمية المستدامة في العالم.

وقد رافق معالي الشيخ نهيان بن مبارك في رئاسة الوفد سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، وسعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة.

وشارك ضمن وفد دولة الإمارات إلى القمة ممثلون عن عدد من الجهات الوطنية المعنية بالتنمية الاجتماعية، شملت:

وزارة تمكين المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومكتب الشؤون التنموية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة الرعاية الأسرية – أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهيئة تنمية المجتمع – دبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية – الشارقة، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية – الشارقة.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تأكيدًا على التزامها الراسخ بنهج تنموي متكامل يضع التنمية الاجتماعية في صميم رؤيتها الوطنية، بوصفها الأساس لبناء مجتمعات مزدهرة ومستقرة.

وتؤمن الدولة بأن الاستثمار في الإنسان والمجتمع يمثل الركيزة الأهم لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي، وتمكين الأفراد والأسر، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في مسيرة التقدم الوطني.

ويُجسّد حضور الإمارات في هذا الحدث الدولي البارز رؤية قيادتها الرشيدة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء عالمٍ أكثر إنصافًا وتعاونًا، وترسيخ مكانة الدولة نموذجًا عالميًا في التنمية الشاملة والسلام الإنساني والتضامن الدولي.