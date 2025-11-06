سناء سهيل: تنمية الطفولة المبكرة استثمار مستدام في مستقبل الوطن

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام/ أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة والمدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن السنوات الأولى من حياة الطفل تُعد مرحلة حاسمة وفرصة ثمينة للنموّ والتطوّر، حيث يكتمل نحو 90% من نمو الدماغ بحلول سن الخامسة، مشيرة إلى أن كل تفاعل بسيط مع الطفل - من عناق أو ابتسامة أو قصة - يسهم في بناء صحته، وتعزيز قدراته التعليمية، وتقوية مرونته النفسية، وترسيخ هويته مدى الحياة.

وقالت معاليها: " رعاية الأطفال ليست مسؤولية الأسرة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين الجميع. فعندما نمنح أطفالنا بداية أفضل وانطلاقة أقوى، فإننا نُسهم في نهضة وطننا".

تأتي تصريحات معاليها تزامنًا مع قرب انطلاق فعاليات "أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025" خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس الهيئة، تحت شعار "معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة"، وبالتزامن مع إطلاق حملة "سنواتهم الأولى تفرق" الهادفة إلى رفع الوعي بأهمية السنوات الأولى في حياة الطفل.

وأضافت معاليها : " يُعد الأسبوع محطةً رئيسية للاحتفاء بالطفولة وتسليط الضوء تسليط الضوء على السنوات الأولى، بما يشمل حماية الطفل، وتعزيز الصحة والتغذية، والتعليم المبكر، ودعم الأسر، وترسيخ الهوية الثقافية. وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع إستراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035، التي تمهد لنا الطريق لتحقيق رؤيتنا المشتركة نحو إمارة صديقة للأسرة، تضمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة".

وأكدت معاليها أن الهيئة تفخر بشراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية لتوفير بيئات آمنة ومحفّزة وحاضنة لكل طفل، ليحظى بفرص متكافئة للنمو والازدهار، مشددة على أن الاستثمار في السنوات الأولى هو استثمار في أسرٍ مترابطة، ومجتمعاتٍ متماسكة، وتنمية مستدامة لأبوظبي ولدولة الإمارات.

واختتمت معاليها : " فلنعمل معًا، ونوحّد جهودنا، لنكون على قدر هذه المسؤولية المشتركة، ولنصنع معًا غدًا أكثر إشراقًا لأطفالنا ووطننا".