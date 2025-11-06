وزارة الخارجية تؤكد التزام الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام/ ترأس سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، جلستين رفيعتي المستوى ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات سلطتا الضوء على التزام الدولة بتسريع العمل الوطني والعالمي في مجال المياه، تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في ديسمبر 2026.

ففي يوم الثلاثاء ترأس سعادة بالعلاء جلسة إطلاق برنامج تسريع العمل في مجال المياه، بالتعاون مع مركز المسرّعات الحكومية التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة كبار المسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية. وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى حشد الجهود وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة، وتسريع التحضيرات الوطنية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وفي يوم الأربعاء قدّم سعادته الإحاطة الوطنية بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث استعرض أمام كبار المسؤولين في الدولة آخر المستجدات حول المحاور الرئيسية، والمخرجات المتوقعة، والخطوات القادمة تعزيز التعاون العالمي في مجال المياه.

وخلال الجلسات، شدًد سعادته على ضرورة تكثيف الجهود العالمية لمعالجة التحديات في مجال المياه، مشيراً إلى أن 2.2 مليار شخصٍ حول العالم لا يحصلون على مياه شرب آمنة، كما أن 2.4 مليار شخصٍ يعيشون في دولٍ تعاني من شحّ المياه.

وأوضح سعادته أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وهو الثالث من نوعه خلال خمسة عقود، يمثل فرصة تاريخية لوضع في صميم الجهود لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.

وبناء على مخرجات الاجتماعات السنوية، ستستضيف دولة الإمارات سلسلة من ورش العمل الخاصة بتسريع العمل في مجال المياه خلال شهري نوفمبر الحالي وديسمبر المقبل، بمشاركة جهات اتحادية ومحلية بالإضافة إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وستركز ورش العمل على خمس مجالات ذات أولوية وطنية تشمل:

• الحوكمة الذكية، وتبادل البيانات، والتكامل الرقمي

• التعليم، وتغيير السلوك، ورفع الوعي المجتمعي

• البنية التحتية والحلول الابتكارية المتعلقة بالمياه

• المياه الجوفية واستعادة النظم البيئية

• الجهود الإنسانية واستدامة التعافي

وستسهم هذه الورش في ترجمة الأولويات الوطنية للدولة في مجال المياه إلى مبادرات عملية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وضمان وحدة العمل الوطني تمهيداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

أكد سعادة بالعلاء: "من خلال استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، تسعى دولة الإمارات إلى توحيد الجهود الدولية وجعل المياه قوة تجمع بين الشعوب من أجل السلام والازدهار والتنمية المستدامة. إن برنامج تسريع العمل في مجال المياه يجسِّد إيماننا الراسخ بأن التعاون والابتكار هما أقوى أداتان لضمان مستقبل مائي مشترك. فدولة الإمارات لا تستعد فقط لاستضافة المؤتمر بل ترسم رؤية بعيدة المدى لمستقبل مائي مستدام، يحقق أثراً ملموساً للإنسان وكوكب الأرض على حد سواء".

الجدير بالذكر أن التحضيرات لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه قد بدأت في مايو 2024 وذلك في أعقاب مؤتمر الأطراف (كوب28). ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في دولة الإمارات شهر ديسمبر 2026، بهدف تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام للجميع).