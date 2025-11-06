" موانئ أبوظبي" تبرم اتفاقية مع مجموعة "سي إم ايه سي جي إم" للاستحواذ على حصة أقلية في محطة حاويات اللاذقية الدولية في سوريا

أبوظبي في 6 نوفمبر / وام/ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية مساهمين في مشروع مشترك مع مجموعة "سي إم ايه سي جي إم" الفرنسية، الرائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، يتم بموجبها الاستحواذ على حصة بنسبة 20% في شركة "محطة حاويات اللاذقية الدولية" في سوريا، مقابل 81 مليون درهم (بما يعادل 22 مليون دولار).

وتعد "محطة حاويات اللاذقية الدولية" البوابة البحرية الرئيسية لسوريا، إذ تتولى مناولة أكثر من 95% من بضائع الحاويات في البلاد، لاسيما المنتجات الزراعية والصناعية.

تم توقيع الاتفاقية في أبوظبي، بحضور كل من الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، ورودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "سي إم ايه سي جي إم".





وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يسرنا اليوم توسيع نطاق تعاوننا مع شريكنا الاستراتيجي، مجموعة "سي إم ايه سي جي إم"، حيث تجسد هذه الاتفاقية زخم النمو الذي تشهده أعمالنا، وتعكس أواصر التعاون الدولي مع شركائنا الرئيسيين، ما يسهم في ترسيخ دور مجموعة موانئ أبوظبي كممكن عالمي رائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية. وانطلاقاً من رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سنواصل العمل على رسم ملامح مستقبل يرتكز على تعزيز شبكة تحالفاتنا، وبناء شراكات قوية مع كيانات عالمية رائدة مثل مجموعة "سي إم إيه سي جي إم"، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في توسيع نطاق حضورنا وعملياتنا التشغيلية على الصعيد الدولي".





وستسهم هذه الشراكة الجديدة في تحديث البنية التحتية للمحطة، وترقية أنظمتها الرقمية، ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز مكانة اللاذقية كبوابة تجارية رئيسية لسوريا ومنطقة شرق البحر المتوسط، ويسهم في رفد حركة التجارة والنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.





وتتولى شركة "سي إم ايه تيرمينالز" منذ عام 2009 تشغيل "محطة حاويات اللاذقية الدولية"، وقد أبرمت في شهر مايو الماضي اتفاقية امتياز معدّلة لمدة 30 عاماً. وتبلغ القدرة الاستيعابية الحالية للمحطة 250 ألف حاوية نمطية، مع خطة لزيادتها إلى 625 ألف حاوية نمطية بحلول نهاية عام 2026.





كما أن شركة "جي إف إس"، المملوكة بنسبة 51% من مجموعة موانئ أبوظبي، والمتخصصة في خدمات الشحن الإقليمي للحاويات، تستعد لتقديم خدمات الشحن الإقليمي للحاويات في منطقة شرق البحر المتوسط، وستشمل ميناء اللاذقية.

تأتي هذه الشراكة الجديدة بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة "سي إم ايه سي جي إم" في إطار سلسلة من التعاون المشترك بين الطرفين. ففي ديسمبر 2024، دشّن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، محطة "سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة"، وهي مشروع مشترك بين "سي إم إيه تيرمينالز"، الشركة التابعة لمجموعة "سي إم إيه سي جي إم"، والتي تمتلك حصة بنسبة 70% في المشروع ، وبين مجموعة موانئ أبوظبي، التي تمتلك حصة بنسبة 30%.

وفي أعقاب ذلك، في فبراير 2025، أبرم الطرفان اتفاقية مساهمين لتطوير وإدارة وتشغيل محطة "نيو إيست مول" متعددة الأغراض في بوانت نوار، بجمهورية الكونغو.





والشهر ذاته افتتحت مجموعة موانئ أبوظبي ميناء الفاية الجاف، لتعزيز شبكة الربط وتحسين جودة الخدمات اللوجستية والتجارية لمحطة "سي إم ايه تيرمينالز ميناء خليفة". ويتمتع "ميناء الفاية الجاف" بموقع استراتيجي ومزايا فريدة، ويستفيد من ربطه براً مع ميناء خليفة ليسهم في تسريع حركة نقل البضائع إلى الأسواق المحلية، وتعزيز كفاءة عمليات المناولة، وتقليل تكلفتها بالنسبة للمتعاملين في دبي والإمارات الشمالية.