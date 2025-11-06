بدور القاسمي تكرِّم الفائزين بجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025

الشارقة في 6 نوفمبر / وام /كرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب الفائزين بجوائز الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب بحضور سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب وذلك خلال حفل خاص أقيم ضمن فعاليات المعرض الذي تنظمه الهيئة في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "بينك وبين الكتاب" ويستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

وشهدت جوائز المعرض هذا العام زيادة في نسبة المشاركات إذ بلغت 2076 مشاركة منها 184 مشاركةً لكتّابٍ إماراتيين و1339 مشاركةً لكتّابٍ عرب و454 مشاركةً من كتّابٍ أجانب إضافةً إلى 99 مشاركة في جائزة ترجمان.

و قالت خولة المجيني المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب منذ أن أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مشروعه الثقافي الكبير اتسعت حكايات الثقافة في المنطقة والعالم لتشمل تكريم من منحوا الثقافة ملامحهم وسماتهم وجعلوا من الكلمة مسؤولية ومن الإبداع وعداً دائماً بالتجدد وبمتابعة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب أصبحوا شركاء في بناء ذاكرة تمتد من الكتاب إلى القارئ ومن الكلمة إلى كل ممارسة يومية مهما كانت صغيرة .

وكرّمت الشيخة بدور القاسمي الفائزين بجائزة "أفضل كتاب إماراتي" لعام 2025 حيث فازت الكاتبة نادية النجار في "فئة الرواية" عن عملها "ملمس الضوء" الصادر عن منشورات المتوسط فيما نال مركز تريندز للبحوث والاستشارات الجائزة في "فئة الدراسات" عن كتاب "عصر اللؤلؤ.. من الفقر إلى الازدهار: رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة.. من عصر ما قبل اللؤلؤ إلى عالم ما بعد النفط" وتسلم الجائزة الدكتور محمد عبدالله محمد سالم العلي الرئيس التنفيذي للمركز.

وفي "فئة الإبداع الأدبي" (النصوص المسرحية) فاز الدكتور عبد الحكيم الزبيدي عن كتابه "ليالي قرطبة" الصادر عن الهيئة العربية للمسرح بينما نالت الكاتبة أسماء الهاملي جائزة "فئة الرواية الأولى" عن روايتها "قبيلة الرمال" الصادرة عن دار بوملحه للنشر والتوزيع.

أما جائزة "أفضل كتاب عربي" لعام 2025 فحصدها الكاتب عبد العزيز آيت بنصالح عن روايته "بيت الحياة" الصادرة عن دار مسكيلياني للنشر والتوزيع.

وفي الفئات الأجنبية فازت الكاتبة Siphiwe Gloria Ndlovu بجائزة أفضل كتاب أجنبي خيالي لعام 2025 عن عملها The Creation of Half-Broken People الصادر عن Picador Africa وتسلّمت الجائزة نيابةً عنها Aoife Lennon-Ritchie كما نالت الكاتبة سونيتا كريش نان جائزة أفضل كتاب أجنبي واقعي لعام 2025 عن كتابها I Am What I Am الصادر عن Westland Books.

وفي الجوائز المخصّصة لدور النشر فازت دار نبطي للنشر بجائزة "أفضل دار نشر محلية" لعام 2025 وتسلم الجائزة محمد عبدالله نور الدين مدير الدار كما نالت الدار الأهلية للنشر والتوزيع – الأردن جائزة "أفضل دار نشر عربية" لعام 2025 وتسلم الجائزة أحمد سفيان أبو طوق مدير الدار أما جائزة "أفضل دار نشر أجنبية" لعام 2025، فذهبت إلى Penguin Random House – الهند وتسلم الجائزة قوروف شري ناقيش المدير التنفيذي للدار.

وكرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي خلال الحفل رعاة الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تقديراً لدعمهم المستمر في إنجاح هذا الحدث الثقافي العالمي وشمل التكريم الشريك الرسمي شركة e& اتصالات وشريك التطوير شركة أرادَ والشريكين المصرفيين بنك الاستثمار وبنك الشارقة إلى جانب الشريك البحثي مركز تريندز للبحوث والاستشارات كما تم تكريم الشريك الإعلامي الرسمي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والشريك الإعلامي شبكة أبوظبي للإعلام والشريك الاستراتيجي مطار الشارقة الدولي والداعم التقني المالي المالية المركزية.

