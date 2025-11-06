الريم الفلاسي تحضر فعالية جائزة الأميرة سبيكة العالمية وتلتقي السيدة الأولى في باكستان

الدوحة في 6 نوفمبر/ وام / حضرت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة فعالية التعريف والترويج لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.

جرى خلال الفعالية تسليط الضوء على الجائزة التي تقدمها مملكة البحرين الشقيقة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتكريم الأفراد والمؤسسات الذين يساهمون في تمكين المرأة والفتيات على مستوى العالم.

وأشادت سعادتها، بالجائزة العالمية ودورها المهم في تسليط الضوء على الجهود الدولية المبذولة لتمكين المرأة وتعزيز الأفكار والحلول المبتكرة لدعم المرأة في مختلف القطاعات.

كما التقت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي وعلى هامش مشاركتها في الفعالية الجانبية للقمة العالمية، بالسيدة الأولى لجمهورية باكستان الإسلامية آصفة بوتو زرداري، ونقلت لها تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وتمنياتها لجمهورية باكستان وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات رعاية الطفولة وتمكين الأمومة، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.

وأشادت السيدة الأولى لجمهورية باكستان الإسلامية خلال اللقاء بجهود ومبادرات دولة الإمارات وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في مجال تمكين الأم والطفل والدعم المستمرة للمساعي العالمية لتحقيق الرخاء والازدهار المستدام لهما.

من جانبها أعرب الريم بنت عبدالله الفلاسي عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة تطلع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إلى تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات المعنية في باكستان في مجال تمكين الأم والطفل.