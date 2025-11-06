مستشفى الشيخ خليفة بأم القيوين ينال اعتماد "الطريق إلى التميز" من مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض

أم القيوين في 6 نوفمبر/ وام / حصل مستشفى الشيخ خليفة العام - أم القيوين، الذي يديره ويشغله المكتب الطبي التابع لمجموعة "بيورهيلث"، للرعاية الصحية، على اعتماد "الطريق إلى التميز"، من مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض (ANCC)، ليصبح بذلك أول مؤسسة رعاية صحية خارج الولايات المتحدة تنال هذا الاعتماد المرموق بدرجة امتياز.

يمنح اعتماد "الطريق إلى التميز بدرجة امتياز" حصراً للمؤسسات الصحية الأعلى أداء على مستوى العالم، تقديراً لدورها كنماذج يحتذى بها في التميز التمريضي وبيئات العمل الإيجابية.

ويعكس حصول مستشفى الشيخ خليفة العام على هذا التصنيف مكانته بين نخبة محدودة من المؤسسات الصحية عالمياً التي تجسد التزاماً استثنائياً بدعم الكوادر التمريضية وتقدير جهودها.

ومع هذا الإنجاز، أصبح المستشفى هو التاسع عشر خارج الولايات المتحدة الذي ينال هذا الاعتماد المرموق، والأول خارجها الذي يحققه بدرجة امتياز.

ويجسد هذا الانجاز التزام مستشفى الشيخ خليفة العام الراسخ بالتميز في مجال التمريض وخدماته، والذي يتجلى في القيادة الفاعلة للكوادر التمريضية، وجهود المستشفى المتواصلة في تطويرهم مهنياً، وترسيخ ثقافة السلامة وجودة الرعاية في جميع جوانب العمل الصحي.

وحصل المستشفى على هذه الشهادة بعد خضوعه لمراجعة شاملة ودقيقة استمرت 18 شهراً، أظهر خلالها مستويات تميّز استثنائية في القيادة، وتمكين الموظفين، وسلامة المرضى، مستوفيا الركائز الست للبرنامج والتي تشمل الجودة، والتطوير المهني، والسلامة، والقيادة، واتخاذ القرار المشترك، والرفاهية.

وقال الدكتور عارف الشحي، الرئيس التنفيذي للمكتب الطبي في "بيورهيلث":" إن هذا الإنجاز الاستثنائي يعكس تفاني واحترافية فرق التمريض لدينا، وروح التعاون التي تميّز مختلف أقسام المستشفى، ويجسد التزامنا بتقديم رعاية صحية متكاملة وذات جودة عالية لمجتمع أم القيوين والإمارات الشمالية، فضلا عن أنه يترجم رؤية شركة "بيورهيلث" في الارتقاء بمعايير التميز الصحي على مستوى الدولة، وتعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة عالمياً في سلامة المرضى وتطوير الكوادر الصحية".

من جانبه قال الدكتور صلاح الأقطش، الرئيس التنفيذي للتمريض بالمكتب الطبي في "بيورهيلث" :" إن هذا الإنجاز يعد وساماً يحتفي بتميّز كوادرنا التمريضية، ودليلاً على قوة ثقافتنا المؤسسية وتركيزنا المستمر على تطوير القدرات وتحفيز بيئة عمل داعمة تعزز الانتماء والالتزام المهني ، كما يعكس البيئة التمريضية النموذجية التي نسعى لترسيخها في جميع مرافقنا الصحية، والتي تقوم على التعاون، والتعلم المستمر، ويجسد هذا التقدير الدولي ثمرة الاستثمار المستدام في رأس المال البشري وحرصنا على أن تبقى مهنة التمريض في صميم مسيرتنا نحو التميز والابتكار في الرعاية الصحية".

ويتوافق هذا الإنجاز مع أهداف "الإستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026" في دولة الإمارات، الرامية إلى تعزيز مهنة التمريض بوصفها ركناً أساسياً في تطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة، لا سيما أن الكوادر التمريضية تشكل ما يقارب نصف القوة العاملة في قطاع الرعاية الصحية الإماراتي، حيث تركز الإستراتيجية على تحسين التعليم وبناء المهارات القيادية ووضع الأطر التنظيمية اللازمة، إلى جانب تعزيز استدامة القوى العاملة الصحية لتحقيق أولويات الصحة الوطنية.