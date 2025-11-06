"أدنوك" توفر حلول تمويل ذكية لمورديها والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات بالتعاون مع "كوميرا المالية القابضة"

أبوظبي في 6 نوفمبر / وام/ أعلنت "أدنوك" خلال معرض ومؤتمر "أديبك 2025" عن توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة "كوميرا المالية القابضة" لتسريع حصول كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين المحليين المتعاقدين مع "أدنوك" على التمويل.

وسيتم من خلال هذا التعاون إطلاق برنامج يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين من الوصول إلى رأس المال العامل بشكل أكثر كفاءة، وتنفيذ طلبات الشراء من "أدنوك" بشكل أسرع.

وتؤكد هذه الخطوة التزام "أدنوك" الراسخ بدعم الشركات المحلية، والمساهمة في تعزيز جهود تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حلول عملية تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والمنافسة على المستوى العالمي عبر تعزيز الوصول إلى السيولة، ودعم نمو وتطور العمليات التشغيلية للموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل مستدام.

وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة "أدنوك": "توفر هذه الشراكة بين ’أدنوك‘ و’كوميرا المالية القابضة‘ أحد أفضل حلول التمويل التي ستمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق أقصى استفادة من رأس المال العامل عبر الحصول على تمويل فوري بضمان أوامر الشراء. وستعزز هذه الخطوة السيولة والمرونة، وتسرّع نمو الأعمال، وتؤكد كذلك التزام ’أدنوك‘ الراسخ بالمساهمة في دعم جهود تنويع الاقتصاد من خلال تمكين منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية، والمساهمة في تحقيق قيمة إضافية كبيرة لدولة الإمارات".

وقال أختر سعيد هاشمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كوميرا المالية: "تمثل شراكتنا مع ’أدنوك‘ نقلة نوعية في طريقة تمويل سلاسل الإمداد في المنطقة. وبصفتنا جزءاً من مجموعة رويال جروب في أبوظبي، تقدم شركة ’كوميرا موني‘ القوة والحجم والرؤية اللازمة لتقديم ابتكارات مالية عالمية المستوى. ومن خلال إتاحة الفرصة أمام المورِّدين للوصول إلى رأس المال بطريقة أكثر كفاءة وسهولة، نفتح لهم آفاقاً جديدة لتسريع أعمالهم، وتعزيز قدراتهم، وتمكينهم من الابتكار بثقة. وبالتعاون مع ’أدنوك‘، نبني نموذجاً جديداً للتمكين سيضع معايير جديدة لتمويل سلاسل الإمداد، في دولة الإمارات وفي الأسواق العالمية أيضاً".

وبموجب هذه الشراكة، ستتعاون "أدنوك" و"كوميرا المالية القابضة" لتطوير منصة ذكية ومؤتمتة تربط مباشرةً بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين الحاصلين على عقود من "أدنوك"، وبين الجهات الممولة.

جدير بالذكر أن الشراكة بين "أدنوك" و"كوميرا المالية القابضة" " تساهم في دعم النمو الصناعي والاقتصادي في دولة الإمارات، كما توسع مزايا برنامج "أدنوك" لتعزيز المحتوى الوطني الذي يستمر في دعم نمو قطاع التصنيع المحلي وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.