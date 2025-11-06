طرق دبي توقّع اتفاقيات رعاية بلاتينية لقمة الاتحاد العالمي للمواصلات

دبي في 6 نوفمبر / وام /شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة محمد مزغني، الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، توقيع خمس اتفاقيات استراتيجية لرعاية قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026 من الفئة البلاتينية مع مجموعة النابودة، وشركة تاكسي دبي، ومجموعة كيوليس، وشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، ومجموعة آر.إي.تي.بي.

وقّع الاتفاقيات عن الهيئة أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة ورئيس اللجنة المنظمة للقمة، وعن الشركات الراعية كل من منصور الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، وخليفة سيف درويش الكتبي المدير العام لشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، وأجيت كومار المدير التنفيذي لشركة سويدان التجارية التابعة لمجموعة النابودة، وفيكاس ساردانا المدير العام لشركة كيوليس إم إتش إي بالإنابة، وخليل بني لوسف مدير إدارة تطوير الأعمال والشؤون الإدارية في مجموعة آر.إي.تي.بي.

وأشاد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، رئيس اللجنة المنظمة لقمة الاتحاد العالمي للمواصلات 2026، بانضمام هذه المجموعة المميزة من الشركات والمؤسسات البارزة في مجتمع الأعمال على مستوى الدولة، لرعاية القمة.

و عبّر الرعاة الخمسة عن بالغ سرورهم بتوقيع اتفاقيات الرعاية لهذا الحدث العالمي المهم الذي تستضيفه دبي بمشاركة واسعة من مختلف الدول.