"غرف الإمارات" تشارك في منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي

الكويت في 6 نوفمبر/ وام/ شاركت غرف الإمارات في منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي التاسع الذي أقيم في الكويت يومي 5 و6 نوفمبر الجاري، تحت شعار "معاً من أجل ازدهار مشترك".

و شارك في المنتدى كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال إلى جانب المستثمرين والمبتكرين من أوروبا ودول مجلس التعاون.

وضم وفد غرف الإمارات المشارك سعادة خلفان أحمد مسفر، عضو مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة أم القيوين، وسعادة عبدالله حميد بن حامد عضو مجلس إدارة غرفة أم القيوين، وسعادة مريم خليفة النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات.

و يمثل المنتدى منصة إستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، إذ يسهم في استكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل المعرفي، إضافة إلى تعزيز الشراكات العابرة للقطاعات التجارية بينهما.