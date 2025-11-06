طلبة جامعة زايد يفوزون في تحدي أكاديمية أدنوك - بلومبرغ 2025

أبوظبي في 6 نوفمبر / وام / فاز طلبة من جامعة زايد في تحدي أكاديمية أدنوك - بلومبرغ الإماراتية 2025 للاستثمار في الطاقة، والذي يمثل المرحلة الثانية من تحدي أدنوك - بلومبرغ السنوي للتداول.

وتتيح هذه المسابقة الفريدة، التي أقيمت في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، للطلبة في دولة الإمارات إمكانية عرض خبراتهم في مجال تحليل البيانات وتجارة السلع في سياق الطاقة.

وتم اختيار الطلبة هند المهيري، سارة المري، وأكمل خوجة من فريق 'مانيفستيشن' (Moneyfestation) من جامعة زايد للفوز في التحدي لاستراتيجيتهم المبتكرة وفهمهم المعمق لديناميكات أسواق السلع العالمية، والطلبة الفائزون مؤهلون للحصول على فرص تدريب لدى شركة أدنوك للتجارة العالمية في عام 2026.

وشارك في نسخة التحدي لهذا العام 66 طالباً من أربع جامعات من جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتضطلع شركة (بلومبرغ إن إي إف)، وهي مزود أبحاث استراتيجي يغطي أسواق السلع العالمية والتقنيات التي تقود التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون، بدور رئيسي في تصميم نسخة العام 2025 من التحدي والتي تناولت المشهد المتغيّر للسلع الأساسية ومراكز البيانات وتقنيات الطاقة النظيفة، وقدمت للطلبة رؤى ومعارف قيّمة حول توظيف الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل منظومات الطاقة العالمية.

وبهذه المناسبة، قال سيف عتيق الفلاحي، رئيس دائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي في أدنوك: "يعكس الأداء الرفيع والتفاني الذي أظهره المشاركون في تحدي أكاديمية أدنوك-بلومبرغ للاستثمار في الطاقة ما تمتلكه الكفاءات الوطنية من قدرات واعدة، ونتوجه بالتهنئة إلى الفائزين في دورة التحدي لهذا العام.

وأكد أن هذا التحدي منصة مهمة لصقل مهارات الجيل الجديد من خبراء التداول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإكسابهم المعرفة والخبرة العملية اللازمة للتميّز في تجارة السلع وتحليل الطاقة ، وتواصل أدنوك دعم مثل هذه المبادرات بما يعزز تمكين الكفاءات الوطنية للمشاركة في مسار النمو الاقتصادي للدولة".

من جانبه، قال راجيف ميرواني، رئيس بلومبرغ في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تبرز نسخة التحدي لعام 2025 ما يتحلى به طلاب دولة الإمارات من طموح واسع وقدرات تحليلية متقدمة، وفي ظل مساهمة الابتكارات العصرية مثل الذكاء الاصطناعي وحلول الطاقة النظيفة والسلع الناشئة في إعادة تشكيل مشهد الطاقة، يكتسب دعم المبادرات التي تزوّد الجيل القادم بالأدوات اللازمة لقيادة هذا التحول وصياغة مساراته أهميّةً متزايدة".

ومنذ تأسيسها، أسهمت هذه الشراكة المميزة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة بلومبرغ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقديم الدعم لنحو 9 آلاف طالب، وتم تركيب أكثر من 100 محطة (بلومبرغ تيرمنال) في خمس جامعات رائدة في دولة الإمارات هي جامعة خليفة، وجامعة أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وكليات التقنية العليا.