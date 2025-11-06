"ديجيتال إكس" توقع مذكرة تفاهم مع محاكم دبي لتعزيز التحول الرقمي

دبي في 6 نوفمبر/ وام/ وقعت شركة "ديجيتال إكس" التابعة لـ "ديوا الرقمية" مذكرة تفاهم مع محاكم دبي لتعزيز التعاون في مجالات الحلول الرقمية وإدارة الفعاليات والخدمات المهنية.

وقع المذكرة كل من مروان الشحي المدير التنفيذي للعمليات في ديجيتال إكس، وعبد الرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال في محاكم دبي بحضور المهندس مروان سالم بن حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم الابتكار والكفاءة الرقمية بما يتماشى مع رؤية دبي لتعزيز منظومة رقمية متطورة تسهم في تطوير الخدمات الحكومية ودعم النمو المستدام.

وأشار مروان بن حيدر إلى أن الشراكة تعكس التزام الطرفين بدفع مسيرة التحول الرقمي وتقديم حلول تعزز الكفاءة والشفافية وسهولة الوصول للقطاعات القضائية والإدارية.

من جهته أكد عبد الرحيم أهلي أن التعاون يسهم في ترسيخ التميز القضائي وتقديم خدمات مبتكرة وفعّالة.

وتواصل ديجيتال إكس توسيع شراكاتها مع الجهات الحكومية لدعم الأجندة الرقمية الوطنية وبناء مستقبل ذكي قائم على التكنولوجيا والابتكار.