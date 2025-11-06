انطلاق مهرجان تلال سويحان الصحراوي الترفيهي في العين

العين في 6 نوفمبر/ وام/ أعلنت بلدية مدينة العين عن انطلاق مهرجان تلال سويحان الصحراوي الترفيهي في نسخته السابعة، خلال الفترة من 8 نوفمبر 2025 وحتى 14 فبراير 2026.

ويعد المهرجان منصة سنوية تجمع بين الرياضة الصحراوية والترفيه والسياحة البيئية ويستقطب مشاركين محليين ودوليين في أجواء مليئة بالمغامرة والتحدي.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتنويع الأنشطة السياحية والاقتصادية بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي 2030، ويضم مجموعة من البطولات الصحراوية المميزة مثل: بطولة سويحان للنصف ميل وبطولة الدراغ الرملي وبطولة الدريفت

وبطولة الاستعراض الحر وبطولة الشل (لأول مرة).

كما يتضمن المهرجان فعاليات ترفيهية مصاحبة تشمل الألعاب النارية، رالي "باها أبوظبي"، معارض للسيارات الفارهة، مناطق تخييم، وتجارب تفاعلية مستوحاة من الصحراء الإماراتية.