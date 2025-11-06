التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم تنطلق 8 نوفمبر

دبي في 6 نوفمبر/ وام/ تستعد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لإطلاق التصفيات النهائية لمسابقة "الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم" خلال نوفمبر الجاري بمشاركة 112 متسابقا ومتسابقة في مختلف فروع الحفظ وسط أجواء قرآنية يتجدد فيها التنافس على دروب التلاوة والإتقان.

وستقام تصفيات فئة الذكور خلال الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر بواقع 56 متسابقاً موزعين على الأيام كالتالي 11 متسابقاً يوم 8 نوفمبر و12 متسابقا يوم 9 نوفمبر و11 متسابقاً في كل من أيام 10 و11 و12 نوفمبر، فيما تنطلق تصفيات فئة الإناث خلال الفترة من 15 حتى 19 نوفمبر بعدد مماثل يبلغ 56 متسابقة موزعات على الأيام وفق الجدول المعتمد من لجنة التحكيم.

وأكد إبراهيم المنصوري مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة أن انطلاق التصفيات النهائية يمثل مرحلة أساسية من مراحل المسابقة التي أرست منذ انطلاقتها نهجا راسخا في خدمة كتاب الله وتحفيز أبناء المجتمع على حفظه وإتقان تلاوته.

وقال المنصوري " إن هذه الدورة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للمواهب القرآنية وتعزز مكانة دبي كوجهة رائدة في احتضان الفعاليات القرآنية المحلية والدولية، وقد حرصت الدائرة على تهيئة بيئة مثالية للمشاركين ولجان التحكيم بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص وشفافية النتائج".

وأشار المنصوري إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس ترسيخ القيم الدينية والتربوية في المجتمع الإماراتي، مؤكدا أن الجائزة تواصل أداء رسالتها في رعاية حفظة كتاب الله وصقل قدراتهم بما يسهم في إعداد جيل واع متمسك بالقيم القرآنية السامية.

ودعت الدائرة الجمهور إلى متابعة فعاليات التصفيات النهائية التي ستُقام في قاعة التحكيم الرئيسية في الجائزة وسيتم نقلها مباشرة عبر قناة اليوتيوب للدائرة دعماً لحفاظ القرآن الكريم المشاركين وتشجيعاً لمسيرتهم في حفظ القرآن الكريم.