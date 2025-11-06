"الفجيرة للثقافة والإعلام" تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

الفجيرة في 6 نوفمبر/ وام/ تشارك هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ودار راشد للنشر التابعة لها، في الدورة الرابعة والأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية على مستوى المنطقة.

ويضم جناح الهيئة في المعرض، الذي يقام مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 5 حتى 16 نوفمبر 2025، مجموعة من الإصدارات الجديدة التي تعكس الحراك الثقافي والإبداعي في إمارة الفجيرة .

وتأتي مشاركة هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في إطار جهودها المستمرة لدعم الحراك الثقافي الوطني، وتأكيد حضور إمارة الفجيرة في المحافل الأدبية والثقافية الكبرى، وتعزيز التواصل بين المبدعين الإماراتيين والجمهور القارئ من مختلف دول العالم.