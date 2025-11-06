"شباب" نادي دبي لكرة السلة يشارك في دوري الرجال بدءاً من مرحلة الإياب

دبي في 6 نوفمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة عن مشاركة فريق "الشباب" بنادي دبي لكرة السلة في منافسات دوري الإمارات للرجال، اعتباراً من مرحلة الإياب للموسم الرياضي 2025 2026، في خطوة تهدف إلى تطوير مهارات اللاعبين الشباب وإعدادهم للمستقبل من خلال الاحتكاك بالمستويات العليا في المسابقة.

ويخوض فريق دبي لكرة السلة تحت 18 عاماً 8 مباريات في مرحلة إياب الدوري، يبدأها بمواجهة الجزيرة يوم 17 نوفمبر الجاري على صالة نادي شباب الأهلي في الممزر، ثم يلتقي الوصل في موعد يحدد لاحقاً، قبل أن يواجه الظفرة في 8 ديسمبر المقبل، ويستقبل النصر يوم 12 يناير 2026، ويلاقي البطائح في 19 يناير، ثم شباب الأهلي في 25 من الشهر نفسه، على أن يختتم مبارياته بلقاء الشارقة يوم 31 يناير 2026.

وأوضح سالم المطوع، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة، أن مشاركة الفريق تأتي ضمن خطة النادي لبناء قاعدة قوية من اللاعبين، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب الخبرة من خلال خوض المباريات الرسمية.

وقال: " الهدف من إشراك الفريق في الدوري هو منحه فرص اللعب والمنافسة بدلاً من الاكتفاء بالتدريبات فقط، تمهيداً لأن يضم في المستقبل لاعبين مواطنين يمكن أن يشاركوا بشكل رسمي في البطولات المحلية " .

وأكد المطوع أن نتائج مباريات فريق نادي دبي في مرحلة الإياب لن تُحتسب نقاطها ضمن الترتيب العام للدوري، سواء لصالح الفريق أو للفرق الثمانية الأخرى المشاركة.

من جانبه، أكد إرحاد تينجاك، المدير الفني لفريق دبي لكرة السلة تحت 18 سنة، إن خوض منافسات مسابقة دوري كرة السلة، بعد مشاركة الفريق في بطولتين وديتين، بإيطاليا وكرواتيا، وتحقيق نتائج طيبة، ومسؤولية كبيرة لتمثيل كرة السلة في دبي"، مضيفاً أن الهدف هو منح اللاعبين الشباب فرصة المنافسة أمام فرق أكثر خبرة، بما يسهم في تطوير مستواهم الفني والبدني.