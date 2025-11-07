‎معرض "فرصة" للتوظيف بعجمان يركز على مهارات المستقبل

عجمان في 7 نوفمبر / وام / اختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مجلس عجمان للشباب، فعاليات معرض "فرصة" للتوظيف في القطاع الخاص، والذي أقيم أمس في قاعة البيت متوحد بمشاركة مؤسسات خاصة.

وشكل المعرض منصة عملية للمواطنين الباحثين عن عمل، من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والثانوية فما دون، حيث وفر لهم فرص إجراء مقابلات وظيفية فورية.

وإلى جانب المقابلات، تضمنت الفعاليات جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية ضمن مبادرة "فرصة تمكين"، ركزت على تعزيز المستقبل الوظيفي للشباب وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وشهد المعرض جلسة رئيسية بعنوان "المستقبل الوظيفي: نجاح مستمر وآفاق جديدة لقادة المستقبل"، قدمتها مريم جينا نابوت من معهد إدارة المشاريع (PMI)، وحلقة نقاشية بعنوان "كيف يمكن للشباب التكيف مع متطلبات المستقبل الوظيفي؟"، شارك فيها مختصون من جامعة عجمان، ومجلس "نافس" للشباب، ومعهد (PMI)، ودائرة الموارد البشرية، ناقشوا خلالها المهارات المطلوبة وأهمية الشهادات المهنية وخلق التوازن بين العمل وريادة الأعمال.